Can Bonomo’nun yeni teklisi ‘’Kanadım Aşktan’’, 14 Şubat’ta dinleyicilerle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - Sözü ve bestesi Can Bonomo'ya ait olan şarkının düzenleme ve mix çalışmaları Emre Malikler, mastering’i ise Ali Rıza Şahenk imzası taşıyor. İstanbul’da FatLab Stüdyo’da kaydedilen şarkının kapak tasarımı da Can Bonomo tarafından hazırlandı. Projenin fotoğrafları ise Muhsin Akgün imzası taşıyor.

Can Bonomo, yeni şarkısıyla ilgili duygularını şu sözlerle ifade ediyor:”Kanadım Aşktan, akustik enstrümanların öne çıktığı, diskografik açıdan eski - yeni bir iş oldu. ‘Buruk’ kelimesi şarkının genel tonunu çok güzel ifade ediyor. Düzenlemesi Emre Malikler’e, söz ve müziği bana ait. Umarım birilerine iyi gelir.”

‘’Kanadım Aşktan’’, 14 Şubat itibarıyla tüm dijital platformlarda!