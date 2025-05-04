Türkiye’nin ilk ve tek cam bienali olan Denizli Cam Bienali, bu yıl 8. kez sanatseverlerle buluşuyor.DENİZLİ (İGFA) - 2011 yılından bu yana iki yılda bir düzenlenen ve cam sanatının uluslararası düzeyde sergilendiği etkinlik, 8-11 Mayıs 2025 tarihleri arasında Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Karma Tasarım Atölyesi organizasyonu ile Pamukkale Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Bienalin bu yılki teması ise “Örüntü” olarak belirlendi. Etkinliğe Bulgaristan, Çekya, İtalya, İskoçya, Macaristan, Mısır ve Türkiye’den toplam 85 sanatçı katılacak. Cam şişe içerisine yerleştirdiği minyatür gemi çalışmalarıyla dünyaca ün kazanan Japon sanatçı Ayako Tani, bu yıl bienalin en dikkat çeken isimlerinden biri olacak. Sanatseverler, sanatçının canlı performansını izleme şansına sahip olacak. Ayrıca, Mısır’dan gelen üfleme cam sanatçısı Sayed Waked ve cam adası olarak bilinen Murano’dan Aldo Boscolo da cam üfleme tekniklerini canlı gösterilerle izleyicilere sunacak.

CAMDAN KIYAFETLER PODYUMDA

2021 ve 2023 bienallerinde büyük ilgi gören “Giyilebilir Cam Defilesi”, bu yıl da izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatacak. 10 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Pamukkale Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleşecek olan defilede, 30 sanatçının camdan tasarladığı kıyafetler podyuma taşınacak.

CAMDAN HAYAT AĞACI HERKESİ BULUŞTURACAK

Bienal kapsamında düzenlenecek bir diğer dikkat çekici etkinlik ise “Camdan Hayat Ağacı” projesi olacak. 8, 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde 11.00-15.00 saatleri arasında düzenlenecek atölyelerde, katılımcılar cam kesme, boyama ve eritme işlemleriyle kendi izlerini bu kolektif esere bırakacak. Etkinlik sonunda oluşturulan hayat ağacı, bienalin kapanış günü olan 11 Mayıs 2025’te sergilenecek.

ANNELER GÜNÜ İÇİN ÖZEL ATÖLYELER

Bienal süresince düzenlenecek atölyelerde ziyaretçiler, camdan hediyeler tasarlayarak Anneler Günü’ne özel anlam katabilecek. El emeğiyle hazırlanacak bu hediyeler, sanatın duygu dolu yüzünü yansıtacak.

TÜM ETKİNLİKLER ÜCRETSİZ

Denizli Cam Bienali’ndeki tüm etkinlikler ücretsiz ve biletsiz olarak gerçekleştirilecek. Sanatseverler dört gün boyunca cam sanatının büyüleyici dünyasını keşfetme, sanatçılarla buluşma ve kendileri de bu sanatın bir parçası olma fırsatı yakalayacak.

