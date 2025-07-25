Her biri yaklaşık 500 milyon dinlenmeye ulaşan şarkıları ‘Saz mı Caz mı’ ve ‘Ara Beni’den sonra Çağla, ilk arabesk çalışması ‘Seni Düşündüm’ü Eva Records etiketiyle çıkarıyor.İSTANBUL (İGFA) - Çağla’nın Doğu Swag ile birlikte seslendirdiği şarkının sözü Yılmaz Tatlıses, müziği ise Burhan Bayar imzasını taşıyor. Berk Arda Büken, 40 yıl önce Gökhan Güney’in söylediği ve o günden beri ilk kez projelendirilen ‘Seni Düşündüm’ün düzenlemesini yaptı.

Şarkının Beyoğlu Londra Oteli’nde çekilen klibinde yönetmen koltuğuna Batıkan Hitay ve Emre Alev birlikte oturdu.

Çağla ¨İlk arabesk projemde bu çok sevdiğim şarkıyı okudum, heyecanlıyım. Diğer şarkılarım gibi milyon kez dinlenip beğenileceğine eminim¨ dedi.