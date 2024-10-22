Çağla Şıkel ilk kez açıkladı: 'Kuzey'e sinirlenip elimi kırdım'
Emre Altuğ ile yaptığı evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki evladı olan ünlü model Çağla Şıkel, annelik kimliğiyle de öne çıkıyor. Son olarak katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulunan Şıkel,...Devamı için tıklayınız
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