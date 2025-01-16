Üç ayrı hikâyeden oluşan ve Bayburt’un tarihi ve kültürüne dair birçok konuyu ele alan eserin arka kapak tanıtım yazısında şu ifadeler yer alıyor.

“Her köşesi geçmişin izleriyle dolu, her anı şairlerin dilinde şiir olmuş bir şehirdir Bayburt. Bu kitap, Bayburt'un tarihinden ilham almış, Çoruh'un serin akışında yankılanan, kale burçlarından ufka doğru süzülen hikâyelerini bir araya getirme çabasıdır.

Bayburt, yalnızca bir şehir değildir; bir medeniyetin eşiği, Dede Korkut'un otağı, şairlerin yurdudur. Gelenek ve göreneklerin ince nakışlarla dokunduğu, her sokağında geçmişten bir iz taşıyan ruha sahiptir. Saat Kulesi'nin zamana meydan okuyan sessiz tanıklığında, Çoruh'un taşıdığı türkülerde, kadim tarih bir fısıltı gibi kulağımıza çalınır. İşte bu satırlar, o fısıltıyı bir şarkıya dönüştürme gayretinin ürünüdür.

Bu hikâyelerde, Bayburt'un yalnız tarihi değil, onun değerleri de var. Yiğitlikleriyle dillerde dolaşan kahramanlar, gök kubbeyi bir dizeye sığdıran şairler, gönüllerimizde derin izler bırakan önemli simalar... Her biri, bu şehrin tarihine ve kültürüne kattıklarıyla Bayburt'u var eden, yaşatan değerlerdir.

"Bir Nefes Bayburt", kaleyi saran o ince sisin ardındaki tarihi, Çoruh'un derinliklerinde saklanan bir inciyi, geleneklerin sıcaklığını ve bu toprakların taşıdığı eşsiz mirası anlatır. Bu kitap, Bayburt'u tanıyanlar için bir özlem, henüz tanımayanlar içinse bir davettir. Bu eserde biçimden çok içerik ön plandadır, şehrin tarih ve kültürünün yalın bir şekilde aktarılmasına özen gösterilmiştir.”

Kitaba Berikan Yayınevi, internetten satış yapan adresler ve Bayburt’ta kitap satışı yapan adreslerden ulaşılabilir.

Cafer Dursun kimdir?

1990 yılında Bayburt'ta dünyaya gelen ve ilk ve orta öğrenimini burada tamamlayan Cafer Dursun, 2014 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü'nden, 2023 yılında ise Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun olmuştur. Aynı üniversitede yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.

Altı yıl Bayburt İl Halk Kütüphanesi'nde müdür vekili olarak görev yapmış olup, aynı zamanda Halk Kütüphaneleri Derneği Bayburt İl Temsilcisi ve Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Bayburt İl Başkanı olarak çeşitli kültürel ve sosyal faaliyetlere katkı sağlamaktadır.