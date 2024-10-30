Büyük değişim! Miss Turkey 1. İdil Bilgen'in son hali şaşırttı
Miss Turkey 2024'te Türkiye güzeli seçilen İdil Bilgen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için paylaştığı fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Yarışmayı kazandığı günden beri güzelliği sıkça tartışma...Devamı için tıklayınız
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