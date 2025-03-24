Bursa Nilüfer Belediyesi’nin, Bursa Yazın ve Sanat Derneği iş birliğiyle düzenlediği Dünya Şiir Günü etkinliğinde, onur ödülü Bilsen Başaran’a verildi.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi’nin Bursa Yazın ve Sanat (BUYAZ) iş birliği ile Dünya Şiir Günü etkinliği Nazım Hikmet Kültürevi’nde düzenlendi. Etkinliğin açılışında konuşan BUYAZ Derneği Başkan Yardımcısı Fehmi Enginalp, şiirin dünyayı değiştirmede daha barışçıl ve insani bir sistemin yaratılmasında önemli bir araç olduğunu vurguladı. Enginalp, Bilsen Başaran’ın da yıllardır bozuk düzene karşı ses yükselten kişilerden biri olduğunu vurguladı.

Etkinlikte şair Elif Burcu Özkan, bu yıl Yaşar Miraç’ın kaleme aldığı 2025 Dünya Şiir Günü Bildirisini okudu.

Ardından Dünya Şiir Günü kapsamında düzenlenen moderatörlüğünü Gülsüm Işıldar’ın yaptığı söyleşide toplumcu gerçekçi şiirler yazan Bilsen Başaran, hikâyesini ve şiire bakış açısını anlattı. Öğretmenlik yaptığını dile getiren Başaran, 54 yıldır edebiyatın, sanatın ve şiirin içinde olduğunu söyledi.

Yazarların en güçlü silahının söz olduğunu vurgulayan Başaran, “Söze yaslandığım için vicdanımın rahat olduğuna inanıyorum. “Söz uçar yazı kalır” denir. Toplumsal belleği uyanık tutmak için mutlaka söze sığınmak zorundayız. Şiirin de mayası sözdür. Ben söze, şiire tutunuyorum. Vicdanımın çığlığı olduğuna inanıyorum” dedi.

Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Akbaş Önsoy da BUYAZ Onur Ödülü’ne layık görülen şair Bilsen Başaran’ı tebrik etti. Önsoy, Nilüfer Belediyesi olarak edebiyatın kent kültürüne sağlayacağı katkının bilincinde olduklarını belirterek, “Edebiyat, hayattan ve insandan söz etmek demektir. Nerede edebiyat varsa orada umut vardır” diye konuştu.

Söyleşinin ardından Önsoy, Gülsüm Işıldar ve Bilsen Başaran’a hediyelerini takdim etti. Bilsen Başaran ise onur ödülünü BUYAZ Başkanı Bülent Elitok’un elinden aldı.