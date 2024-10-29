Rol aşkı gerçek oldu! Kerem Alışık'la görüntülenen Evrim Alasya ilk kez konuştu Rol aşkı gerçek oldu! Kerem Alışık'la görüntülenen Evrim Alasya ilk kez konuştu
Buse Varol oğlu Burak ile 'Dubai çikolatası' yaptı! Yerken mest oldular...
Alişan'ın eşi Buse Varol, mutfakta paylaştığı videolarla gündem olmaya başladı. Güzel oyuncu son olarak, oğlu Burak ile sosyal medyada büyük ilgi gören 'Dubai çikolatası' akımına katıldı. Varol'un paylaşımı...Devamı için tıklayınız