Buse Varol oğlu Burak ile 'Dubai çikolatası' yaptı! Yerken mest oldular...
Alişan'ın eşi Buse Varol, mutfakta paylaştığı videolarla gündem olmaya başladı. Güzel oyuncu son olarak, oğlu Burak ile sosyal medyada büyük ilgi gören 'Dubai çikolatası' akımına katıldı. Varol'un paylaşımı...Devamı için tıklayınız
Trend Haberler
MasterChef Beyza yanık olayı nedir? MasterChef Beyza hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl?
Tekin Temel neden öldü, hasta mıydı? Oyuncu Tekin Temel kimdir, kaç yaşındaydı, nereli?
Deha'nın Devran'ı Aras Bulut İynemli'nin yeni sevgilisi şoke etti! Meğerse dizideki kardeşi...
Kalpazan'ın Adem'i Timuçin Esen'in eşi de ünlüymüş! Aynı dizide oynamışlar...
EDHO'nun yıldızı Tekin Temel hayatını kaybetti
Bayburt Şikestleri'nin yazarı Fırat Kızıltuğ'u kaybettik!