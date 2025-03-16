Bursa'nın yüzü zeytine bakan ilçeleri olan Mudanya, Gemlik ve Orhangazi ilçelerindeki zeytinyağı tesislerinin karşılaştığı sorunlar Gemlik Belediyesi'nin ev sahipliğinde masaya yatırıldı.BURSA (İGFA) - Gemlik’in zeytin ve zeytinyağı üretimindeki önemli rolüne dikkat çekilen toplantıya ev sahibi Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ile birlikte Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve ticaret odaları temsilcileri katıldı.

Sektörün önündeki engeller ve çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunulan toplantıda özellikle ruhsatlandırma ve altyapı eksiklikleri gibi konular detaylı şekilde görüşüldü.

Ticaret odası temsilcileri, üreticilerin rekabet gücünü artırmak ve sektörün ekonomik yapısını güçlendirmek için atılması gereken adımları paylaştı.

Gemlik Belediyesi’nin yerel üreticilere sağladığı desteklerin önemine vurgu yapılırken, bölgedeki üretimin sürdürülebilir ve verimli hale getirilmesi için belediye ve ticaret odalarının iş birliği içinde çalışması gerektiği ifade edildi. Tüm bölgeleri kapsayan ortak projeler geliştirilmesi konusunda fikir birliğine varılan toplantıda, özellikle Gemlik’in bu süreçte öncü bir rol üstleneceği belirtildi.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, ilçenin zeytinyağı üretiminde hak ettiği noktaya ulaşması için çalışmalara kararlılıkla devam edeceklerini ifade ederken, bölgedeki üreticilerin karşılaştığı sorunlara kalıcı çözümler üretmek adına ilgili tüm kurumların iş birliği içinde hareket edeceği vurgulandı.