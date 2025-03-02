Bursa Yenişehir’de yapılan örnek tarım projeleri nedeniyle Libya’ya davet edilen Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, “Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar dünya çapında ses getirmeye devam ediyor. Birçok bölgede yılda 3 defa ürün alabildiğimiz Yenişehir’in mahsullerini Libya’da ve dünyanın çeşitli bölgelerine pazarlayacağız” dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Yenişehir Belediyesi’nin yürüttüğü ve son bir yılda yapılan çalışmalar neticesinde hızla adından söz ettiren Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerini Destekleme Projesi, uluslararası alanda ismini duyurmaya devam ediyor.

‘ÇALIŞMALARIMIZ DÜNYA ÇAPINDA SES GETİRİYOR’

Yenişehir çiftçisinin ürettiği ürünün dünyanın en büyük pazarlarında yer alacağını söyleyen Başkan Ercan Özel, “Tarım kenti Yenişehir’de üretilen ürünlerin dünyaya pazarlanması noktasında çiftçimize sözümüz vardı. Göreve geldiğimiz günden bu yana bu sözü tutmak için görüşmeler yapmaya devam ediyoruz. Yılda 3 mahsul alınabilen Yenişehir’in, ürünlerini birçok ülkeye pazarlayacağız. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalar dünya çapında ses getirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı çalışmalarımızı incelemek için Yenişehir’e gelmişlerdi. Şimdi de Libya Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Birliği, bizleri davet ederek, şehrimizde yetişen tarım ürünlerinin bu ülkeye ihracatı konusunda görüş alışverişinde bulunmak istediler” dedi.

‘İŞ BİRLİĞİNİN TEMELLERİNİ ATTIK’

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc ve Libya Sanayi, Ticaret, ve Tarım Odaları Genel Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Raeed ile görüşen Başkan Ercan Özel, “Tarım kenti Yenişehir’de üretilen tarım ürünlerinin başta Trablus olmak üzere Libya’nın tüm şehirlerine ihraç edilebilmesi için görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ayrıca, Yenişehir’de gerçekleştirdiğimiz tarım politikalarını anlatarak sürdürülebilir iş birliğinin de temellerini atmış olduk” ifadelerini kullandı.

‘KARGO TAŞIMACILIĞI YENİŞEHİR’İ MERKEZ YAPACAK’

Libya Uluslararası Fuar Otoritesi Başkanı Esam Abujella Aloul, Libya Ticaret Ataşesi Yusuf Yıldız ve Libya Askeri Ataşesi İlkay Beril Aydemir ile yaptığı görüşmede ise Yenişehir Uluslarlararası Havalimanı’nın ön plana çıktığını belirten Ercan Özel, Yenişehir Uluslararası Havalimanı’nın, ilçenin dünyaya açılması noktasında önemli bir rol oynayabileceğini ifade etti. Ercan Özel, şunları söyledi: “Yenişehir Uluslararası Havalimanı’nda Kargo taşımacılığının gelişmesiyle birlikte Bursa’nın ihracattaki potansiyelinin artacağı görüşü hakim. Bizler de havalimanımızın farklı destinasyon noktalarına seferler düzenlemesi ve kargo taşımacılığında önemli bir merkez haline gelmesi için elimizden geleni yapacağız. Uluslararası Havalimanı’mıza kargo taşımacılığındaki işlevselliğini artırmak için başta Güney Marmara Bölgesi’nin en büyük lojistik bölgesi projesini hazırlayacak ve Yenişehir’i hem sanayinin hem de tarımın merkezi haline getireceğiz” diye konuştu.

‘AFRİKA BÜYÜK BİR PAZAR’

Afrika pazarının önemine değinen Başkan Özel, “Şu anda dünya ihracatı tamamen Afrika’ya yöneliyor, Afrika kıtasının kullandığı ürünlerin yüzde 87’si ithal ediliyor. Bugün, dünya çapında yaşanan ekonomik daralma, Bu kırayı etkilemedi. 1 buçuk milyar kişinin yaşadığı Afrika’da özellikle tarım ürünlerine rağbet çok fazla. Bizler de Yenişehir Belediyesi olarak çiftçilerimizin kaliteli ürünlerinin Afrika pazarına açılması için çalışmalar gerçekleştiriyoruz” açıklamasında bulundu.

‘PAZAR ARAYIŞLARIMIZ SÜRECEK’

Yenişehir’deki çiftçilerin ve üreticilerin dış pazarlara yönlendirmek için arayışlarına devam ettiklerini vurgulayan Başkan Ercan Özel, şunları söyledi: “Türkiye’nin en verimli ovalarından birine sahibiz. Yenişehir Biberi, coğrafi işaretiyle zaten adından söz ettiriyor. Sadece biberle değil, fasulye, bezelye, tohumluk mısır gibi ilçemizde yetişen onlarca tarım ürününü dünyanın çeşitli bölgelerine pazarlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

BAŞKAN ÖZEL’DEN LİBYALI İŞ İNSALARINA YATIRIM DAVETİ

Öte yandan Libyalı iş insanlarıyla da bir araya gelen Başkan Özel, yatırımcıları Yenişehir’e davet etti. Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi, Sümbüllük Bacasız Sanayi Bölgesi ve yeni organize sanayi bölgeleri hakkında yatırımcılara bilgi veren Ercan Özel, “Yenişehir, gelecek 5 yıl içerisinde tarımın yanında sanayiyle de adından söz ettirecek bir kent haline gelecek. Özellikle yabancı yatırımcıyı ilçemizde görmek istiyoruz” diye konuştu.

DÜNYAYA AÇILAN KAPI YENİŞEHİR ULUSLARARASI HAVALİMANI

Libya Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed el-Huveyc de Yenişehir ile ilgili yaptığı açıklamada, Yenişehir Uluslararası Havalimanı’nın, Bursa’nın ve Yenişehir’in dünyaya açılan kapısı olarak gördüklerini söyledi. Ekonomi ve Ticaret Bakanı, “Libya’da tarım ve zirai ürünlere çok fazla ihtiyaç var. Bu konuda Yenişehir Belediyesi’nin tarım politikaları bizim için önemli bir örnek. Yenişehir Belediyesi ile Libya Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Birliği’nin yapacağı ortak çalışmalar iki ülke arasındaki ticareti daha da artıracaktır. Yenişehir’in tarım ürünlerini, başta Trablus olmak üzere tüm şehirlerimize gelmesini sağlayacağız” diye konuştu.