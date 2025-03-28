Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı. Başkan Aydın, personelin tek tek bayramını kutlayarak, sevdikleriyle birlikte güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Ramazan Bayramı öncesinde Osmangazi Belediyesi’nin merkez bina ve ilçenin farklı noktalarında bulunan hizmet birimlerini dolaşarak personel ile bayramlaştı.

Bayramlaşma töreninde Başkan Aydın’a, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürleri de eşlik etti. Tüm personellin bayramını kutlayan ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Aydın, kaliteli, adaletli ve eşit yönetim anlayışı ile en güzel hizmetleri Osmangazililer ile buluşturmaya devam edeceklerini söyledi.

Tüm belediye personelinin ve ailelerinin Ramazan Bayramı’nı kutlayan Başkan Aydın, “Sağlık ve huzur içerisinde bir bayram geçirmenizi diliyorum. Ailenizle birlikte geçireceğiniz güzel bir bayram ve tatil olsun. Tatilden dinlenmiş bir şekilde dönün. Osmangazi için daha yapacak çok işimiz var. Allah nice yeni bayramlara bizleri eriştirsin. Ramazan Bayramı’nız kutlu olsun” diye konuştu.