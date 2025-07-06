Bursa'da Mudanya Kaymakamlığı, orman yangınlarının önlenmesi için vatandaşlara yönelik önemli bir duyuru yayımladı.BURSA (İGFA) - Yangınların büyük bir kısmının insan kaynaklı olduğuna dikkat çeken Mudanya Kaymakamlığı, yazılı açıklamasında, başlıca yangın nedenlerini ve vatandaşların alması gereken önlemleri sıraladı.

Kaymakamlık, orman yangınlarının en sık görülen nedenlerini anız yakılması, piknik ve mangal ateşi, sigara izmaritleri, cam şişe ve atıklar ile elektrik hatları olarak belirtirken, önlemler konusunda vatandaşlara çağrıda bulundu.

Yangınları önlemenin sadece kamu kurumlarının değil, tüm vatandaşların sorumluluğu olduğunu vurgulayan Mudanya Kaymakamlığı, ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılması, tarlalarda anız yakılmaması ve sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması konusundaki hassasiyete dikkati çekti.

"BİR KIVILCIM HER ŞEYİ YOK EDEBİLİR"

Bir kıvılcımın binlerce hektar ormanı, yüzlerce canlıyı, belki de bir ömrü yok edebileceğini ifade eden Kaymakamlık, konuyla ilgili farkındalık paylaşımında, "Doğamızı koruyalım, geleceğimize sahip çıkalım" mesajı verdi.

Açıklamada, toplumsal bilinç ve sorumluluk noktasında çevrede yangın veya duman fark edilmesi halinde 112 Acil Çağrı Merkezi’nin aranması istendi.