Türkçe alternatif rock müziğinin MTV ödüllü öncü grubu maNga, bu sene kuruluşunun 20 yılını kutluyor Tüm yıla yayılacak olan kutlamalar kapsamında konserler vermeye devam eden maNga Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenleriyle buluştu.Ersel NALBANT/HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - maNga Grubu, Bursa Kültür Park Açık Hava Tiyatrosu'nda Bursalı sevenleriyle buluştu.

Kültür Park Açık Hava Tiyatrosunu hınca hınç dolduran Bursalılar maNga'nın tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Yaklaşık 3 saat süren konser boyunca tüm şarkılarını Bursalılar için seslendirem Grup, Bursalılara hafızalardan silinmeyecek bir konser ziyafeti çektiler.

Grubun solisti Ferman Akgül bir ara sahneden inip seyircilerin arasına karıştı ve hep birlikte ‘Evdeki Ses’ şarkısını söylediler.

Konser sonunda Bursa ve Bursalılarla çok güzel vakit geçirdiklerini söyleyen Grubun solisti Ferman Akgül ve maNga Grubu dakikalarca ayakta alkışlandı.