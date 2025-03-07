Bursa Nilüfer Belediyesi ve Bursa Barosu, kadına yönelik şiddetle mücadelede, uyguladıkları protokolü yeniledi. Güncellenen ve kapsamı genişleyen protokol; kadına yönelik şiddetle mücadelenin genişletilmesini ve çocuk haklarının korunmasını içeriyor.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi ve Bursa Barosu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün yıl dönümünde, önemli bir protokol gerçekleştirdi. Mevcut protokolü yenileyen iki kurum, kadına yönelik şiddetle mücadelede iş birliğinin kapsamını genişletti. Protokolle, şiddete maruz kalan kadınların ve varsa beraberindeki çocukların haklarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Şiddete uğrayan veya uğrama riski olan kadınlara; hukuki danışmanlık, eğitim ve farkındalık çalışmaları ile hizmetler; kolay, ulvi, nitelikli ve ücretsiz sunulacak.

Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) Yerleşkesi’nde imzalanan protokole Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Okan Şahin, Serpil Altun, Tezcan Öztürk, Zerrin Güleş, Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun ve Bursa Barosu yönetimi katıldı.

KADINLAR NİLÜFER’DE ÖZGÜR Programda konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Bursa Barosu ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nilüfer’in kadın şehri olduğunu söyleyen Başkan Şadi Özdemir, kadınların burada daha rahat, güvenli, özgür bir yaşam sürdürdüğünü kaydetti. Nilüfer Belediyesi’nde 7 başkan yardımcısından 4’ünün, 32 müdürün de 17’sinin kadın yöneticilerden oluştuğunu söyleyen Başkan Şadi Özdemir, “Kadınlar kendi birikimleri ile bunu hak ettiler. Kadınların iş hayatının ve toplumsal hayatın içinde daha fazla rol alması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Kadınların haklarının korunması ve daha aktif olabilmeleri için gerçekleştirdikleri projelerden de bahseden Başkan Şadi Özdemir, kreş ve Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Eşitlik Birimi’ni anlattı. Başkan Şadi Özdemir, kurmayı istedikleri Kadın Sığınma Evi ile ilgili de Bursa Barosu yöneticileriyle fikir alışverişinde bulundu.

KADINLAR HAKLARINA SAHİP ÇIKIYOR Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun ise Nilüfer Belediyesi ile daha önceki dönemlerde de bu protokolü yaptıklarını belirterek, imzaladıkları protokolle bunun kapsamını genişletip, büyüttüklerini söyledi. Kadın Hakları ile ilgili gerilemenin engellenmesi ve Çocuk Hakları ile ilgili uluslararası sözleşmelerin uygulanabilirliğinin sağlanması için mücadele ettiklerini ifade eden Öztosun, bu anlamda Nilüfer Belediyesi’nin değerli paydaşlarından birisi olduğunu kaydetti.

Bursa Barosu’nun 31 kişilik yönetim kadrosunda 18 kadının bulunduğunu söyleyen Öztosun, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamada önemli yol aldıklarını belirterek, “Beyaz yakalı olan avukatlarda kadın istihdam oranı, yaklaşık yüzde 47. Yakında bu oranı da geçecekler. Daha çok kadın meslektaş geliyor. Hukuk hayatına ve adalet mücadelesine katılıyorlar. Haklarına sahip çıkıyorlar. O açıdan protokolü imzalamak bizim için mutluluk verici” diye konuştu.

Açıklamalardan sonra katılımcıların da görüşlerini belirttiği toplantının sonunda, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun’un imzalarıyla, protokol hayata geçti.