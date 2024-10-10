CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı ülkemizde son günlerde yaşanan kadın ve çocuklarına cinayetlerine ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa İl Kadın Kolları Başkanlığı kadın ve çocuk cinayetlerine dikkat çekmek için düzenlediği basın açıklamasına Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Nigar Bölüker, Kadın Kolları MYK Üyesi Fatma Özgür ve partililer katıldı.

“Sokaklarda huzur istiyoruz" diyen Başkan Bölüker, "İstanbul’da meydana gelen korkunç olay, hepimizin yüreğinde derin bir acı ve öfke bırakmıştır. İki kadının vahşice katledilmesi, toplum olarak üzerimize düşen sorumlulukları bir kez daha gözler önüne sermektedir. Kadınların can güvenliğini sağlamak hepimizin görevidir. Artık sokaklarımızda korku değil huzur, şiddet değil güvenlik istiyoruz. Kadınların, çocukların ve tüm bireylerin özgürce, endişe duymadan yaşayabilecekleri bir Türkiye’yi hep birlikte inşa etmek zorundayız" dedi.

Kadın cinayetlerinin artış gösterdiği bir dönemde olduklarını vurgulayan Bölüker, "Bu durum, sadece bireysel vakalar olarak ele alınamaz; toplumsal bir sorun haline gelmiştir. AKP iktidarı döneminde, kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerinde ciddi bir artış yaşanmıştır. Bu artış, hükümetin gerekli önlemleri almada yetersiz kalması ve caydırıcı politikaların uygulanmamasıyla daha da derinleşmiştir. Devletin ve toplumun tüm kesimlerinin kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda daha etkin adımlar atması gerekmektedir. 6284’ün etkin uygulanması, caydırıcı cezaların artırılması ve kadınların hak ettikleri güvenli ortama kavuşması için hep birlikte kararlı bir duruş sergiliyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesiyle başlayan süreç, kadınların güvenliğini daha da tehlikeye atmış, şiddetle mücadelede zayıf bir duruş sergilenmiştir. Bu geri adımlar, kadınların hayatlarını koruyacak mekanizmaların zayıflatılmasına neden olmuştur. AKP’nin kadınlara yönelik bu umursamaz politikalarını kabul etmiyoruz. 6284’ü etkin uygulayın!" çağrısında bulundu.