Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Bursa Panorama Fetih Müzesi, ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Her gün yoğun ziyaretçisi olan müze, özellikle çarşamba günleri ücretsiz olması nedeniyle ziyaretçilerin akınına uğruyor.Arda ŞARU / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA)- Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yer alan, 1 Kasım 2018'de ziyarete açılan tam panoramik müze, Bursa’nın kuruluşundan bugüne kadar olan hikayesini anlatıyor. Yüzlerce ülkeden ziyaretçisi olan müze, hem yerli hem de yabancı turistlerden tam not alıyor.

Bursa’nın beylikten imparatorluğa kadar uzanan yolculuğunu anlatan müze, 360 derece dairesel döngü içerisinde gösteriliyor.

MÜZE, AYNI ZAMANDA BİR KÜLTÜR VE SANAT MERKEZİ

Kültür ve sanat merkezi olarak da hizmet veren müze; içerisinde kütüphane, konferans salonu, sergi alanı, gösteri salonu ve kafeterya da barındırıyor. Konferans salonunda, gün içerisinde 12 dakikalık ‘İlk Osmanlılar Belgeseli’ oynatılıyor.

ZİYARETÇİLER BÜYÜLENİYOR

Müzeyi gezen bir ziyaretçi Selin Aksu, görüşlerini Herkes Duysun ekibiyle paylaştı. Aksu, özellikle panoramik resimden büyülendiğini dile getirerek, “Fetih Müzesi, panoramik müzeler arasında gelinen son nokta diyebilirim. Müthiş bir mimari olmasının yanı sıra Bursa’nın tarihi ve tanıtımı adına çok önemli bir eser. Osmanlı’nın kuruluşunun bu kadar gerçekçi olarak resmedilmesi beni ve ailemi çok duygulandırdı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.