Bursa Nilüfer Belediyesi’nin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında düzenlediği söyleşide, Çanakkale Zaferi’nin tarihi etkileri ve Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliği ele alındı.BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediyesi, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında “Çanakkale Zaferi: Etkileri, Sonuçları, Bir Önderin Doğuşu” konulu konferans düzenledi. Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’nde düzenlenen etkinliğe, Bursa Uludağ Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mine Ersevinç, Müze Proje Yöneticisi ve Küratörü Dr. Ceyhun İrgil, koleksiyoner Doğan Nadi Gürelman, Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

Konferansta konuşan Doç. Dr. Mine Ersevinç, Çanakkale Zaferi’nin Anadolu halkına umut ve azim kazandırdığını, Kurtuluş Savaşı’nın da bu kararlılıkla şekillendiğini ifade etti.

Çanakkale Savaşı’nda Arıburnu, Seddülbahir ve Anafartalar’ın kritik önem taşıdığını ifade eden Ersevinç, “Arıburnu ve Anafartalar cephelerinde, Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi ön plana çıkar. İngiliz ve Fransızların komuta ettiği düşman orduları, dünyanın farklı yerlerinden getirilen askerleri cepheye sürmüştür” dedi.

Doç. Dr. Mine Ersevinç, Mustafa Kemal Atatürk’ün savaşın gidişatını doğru okuma yeteneğine de dikkat çekti. Alman General Liman von Sanders’in İngiliz çıkarmasının Saroz Körfezi ve Bolayır’dan yapılacağını düşündüğünü ancak Mustafa Kemal’in çıkarma bölgesi olarak Anafartalar’ı işaret ettiğini belirten Ersevinç, yaşanan gelişmelerin Mustafa Kemal Atatürk’ü haklı çıkardığını söyledi.

Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi emirlerinden biri olan “Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum” sözünü hatırlatan Ersevinç, 57. Alay’ın Conkbayırı sırtlarında düşmana karşı verdiği mücadeleyle, düşmanın büyük bir bozguna uğradığını söyledi. Düşman ordularının 9 ay süren kara harekâtının ardından, başarısızlığa uğradığını belirten Ersevinç, 9 Ocak 1916’da Seddülbahir’in tahliyesiyle Çanakkale Cephesi’nin kapandığını ifade etti.

Konferansın sonunda, Doğan Nadi Gürelman’ın, koleksiyonunda yer alan ve bağışladığı, 1930’lu yıllarından kalan bir Türk Bayrağı, o dönemde kullanılan hasta mendilleri, hasta önlüğü ve ilaç kutusu, I.Dünya Savaşı’nda ve Kurtuluş Savaşı’nda askerler için işlenen dua keseleri Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi’ndeki yerini aldı.