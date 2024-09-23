Bursa'nın tarihi semtlerinden Çekirge Meydanı’nda bulunan çocuk parkı, bölge sakinlerinin tepkisini çekiyor. Ailelerin önceden sıkça tercih ettiği park, artık hem yetersiz kalması hem de bazı yetişkinlerin alkol kullanımı ve sergilediği uygunsuz davranışlar nedeniyle tercih edilmiyor.BURSA (İGFA) - Çocuklarını parka getiren aileler, parkın temel donanımlardan yoksun olduğunu ve güvenli bir oyun alanı sağlamadığını belirtiyor. Sınırlı sayıda oyun ekipmanı bulunmasının yanı sıra, parkın bakımının da ihmal edildiği dile getiriliyor. Özellikle akşam saatlerinde yetişkinlerin alkol kullanması, parka gelen çocuklar ve aileler için rahatsız edici bir ortam oluşturuyor.

Uzun zamandır bu mahallede yaşadığını belirten Durmuş Yıılmaz, “Eskiden çocuklarımızı güvenle getirebildiğimiz bu park, şimdi yetişkinlerin alkol aldığı ve kötü davranışlar sergilediği bir yer haline geldi. Bu durum hem çocuklarımıza kötü örnek oluyor hem de onları buraya getirmek istemiyoruz.” dedi.

Meydanda yeterli çocuk oyun alanları olmadığı için trafik ve dar sokaklar yüzünden çocukların oyunlar oynayamadığını belirten bölge sakinleri, yetkililerden yeni ve büyük çocuk parkları talep ediyor.