Bursa Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürlüğü, 29 Mart-1 Nisan tarihleri arasında vatandaşların bayramı huzur ve güven ortamında geçirmesi için yapılan trafik denetimlerini paylaştı. Denetimlerde toplam 3 bin 897 araç ve sürücüye çeşitli ihlallerden dolayı trafik idari para cezası uygulandı.BURSA (İGFA) - Bursa Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini sağlamak ve kazaları önlemek amacıyla denetimlerin aralıksız devam ediyor.

9 günlük tatilin ilk günden bayramın üçüncü gününe kadar yapılan denetimlerde tespit edilen başlıca ihlaller ve ceza sayılarını paylaştı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre, denetimlerde toplam 3 bin 158 araç ve sürücüye işlem yapılırken, Karayolları Trafik Kanunu’nun diğer maddelerinden 739 sürücüye daha ceza uygulandı.

Toplamda 3 bin 897 araç ve sürücüye trafik idari para cezası kesildiği belirtildi.

İşte o denetimlerde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce raporlanan öne çıkan ihlaller şöyle: