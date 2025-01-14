Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Davutdede Mahallesi’nde, asfaltın üzerinde oluşan çukurlar giderek büyüyor. Yoldan geçen dere yatağının etkisiyle zamanla derinleşen çukurlar, özellikle araç sürücüleri için büyük bir sorun haline gelmiş.BİLECİK (İGFA) - Mahalle sakinleri, araçlarının bu çukurlara takılarak hasar gördüğünü belirtiyor. Çukurların her geçen gün arttığını ve bu durumun ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu söyleyen vatandaşlar, yetkililerden bir an önce çözüm bekliyor.

Belediyeye başvuran mahalle sakinleri, bu sorunun giderilmesi için hızlı bir çalışma yapılmasını istiyor.