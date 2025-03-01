11 ayın sultanı Ramazan’a kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Başkan Oktay Yılmaz, bu mübarek ayın hanelere huzur, sofralara bereket ve gönüllere sükûnet getirmesi temennisiyle tüm vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

BURSA (İGFA) - 11 ayın sultanı rahmet ve bereket ayının güzelliklerinden olan teravih Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tüm camilerde coşkuyla karşılandı. Özellikle tarihi camilere ilgi yoğun olurken, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’da ilk teravih namazını Emirsultan Cami’nde kıldı. Namazın ardından Bursalı vatandaşlarla sohbet eden Başkan Oktay Yılmaz, ilçenin dört bir yanında gerçekleştirilecek etkinlikler ile Kuran ayı olan Ramazan’ı en güzel şekilde idrak edeceklerini vurguladı.

Ramazan’ı ‘Ruhaniyetli Şehir Bursa’da idrak etmenin çok kıymetli olduğunu ifade eden Başkan Yılmaz, “Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın manevi coşkusunu yaşıyoruz. 11 ayın sultanı olan Ramazan ayının manevi atmosferini Yıldırım’da en iyi şekilde yansıtmak ve hemşehrilerimize yaşatmak için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yıldırım Belediyesi olarak gerçekleştireceğimiz etkinliklerle Ramazan’ın manevi atmosferini kentin ruhuna ve kimliğine uygun şekilde yaşatacağız. Ramazan ayının tüm bereketiyle evlerimize, sofralarımıza ve kalplerimize ulaşmasını temenni ediyor, tüm hemşehrilerimize hayırlı Ramazanlar diliyorum” dedi.