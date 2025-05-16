Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2025 yılı nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.Gürhan ADANA / BURSA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Bursa Yenişehir Havalimanı’nın 2025 yılı Nisan ayına ilişkin hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan verilere göre, Nisan ayında Bursa Yenişehir Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği 16 bin 103, dış hat yolcu trafiği ise 4 bin 660 olarak kaydedildi. Böylece havalimanı, Nisan ayı boyunca toplam 20 bin 763 yolcuya hizmet verdi. Uçak trafiği ise iç hatlarda bin 799, dış hatlarda 49 olmak üzere toplamda bin 848 iniş-kalkışa ulaştı. Aynı dönemde yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) 235 ton olarak gerçekleşti.

2025 yılının 12 aylık (Ocak-nisan) döneminde ise Bursa Yenişehir Havalimanı’nda yolcu trafiği 82 bin 16, uçak trafiği 5 bin 591, yük trafiği (kargo, posta, bagaj) ise 918 ton olarak gerçekleşti.

Bursa Yenişehir Havalimanı, sunduğu hizmetlerle bölgenin havacılık sektöründeki önemini artırmaya devam ediyor.