bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Yeşil Bursa Uluslararası Bandolar Festivali, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kırgızistan ve Gagavuzya’nın yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelecek 20’dan fazla bando ekibinin katımıyla 2–4 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.BURSA (İGFA) - Bursa’da düzenlediği birbirinden farklı etkinliklerle kentin kültür ve sanat hayatına renk katan Büyükşehir Belediyesi, 2–4 Ekim 2025 tarihlerinde 4. Yeşil Bursa Uluslararası Bandolar Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. Festival kapsamında Bosna-Hersek, Bulgaristan, Kırgızistan ve Gagavuzya’dan gelecek ekiplerin yanı sıra Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden birçok bando ekibi de Bursa’da sahne alarak vatandaşlara renkli ve eğlenceli anlar yaşatacak.

FATİH ERKOÇ KONSERİ

Festival, 2 Ekim Perşembe günü Heykel Atatürk Anıtı’nda yapılacak törenle başlayacak. Ardından bando ekipleri tarafından Atatürk Caddesi-Cumhuriyet Caddesi-Altıparmak Caddesi-Kültürpark Atatürk Stadyumu girişi güzergahında kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek. Yürüyüşün ardından Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu tarafından 90. Yıl Özel Konseri verilecek. Ünlü sanatçı Fatih Erkoç’un sahne almasıyla coşku zirve yapacak.

Yerli ve yabancı bando ekipleri 2 gün boyunca Kültürpark Atatürk Stadyumu, Hüdavendigâr Kent Parkı ve Kaplıkaya Cazibe Merkezi’ndeki ana sahnelerde ve Gemlik, Mudanya, İznik, Mustafakemalpaşa, Orhangazi, Karacabey, Kestel, Yenişehir ve İnegöl’de konserler vererek vatandaşları müzikle buluşturacak. Festival hakkında detaylı bilgi için Büyükşehir Belediyesi ve Orkestra Şube Müdürlüğü’nün sosyal medya hesapları takip edilebilir.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Yeşil Bursa Uluslararası Bandolar Festivali’ne katılacak 20’den fazla bando ekibinin, kentin dört bir tarafında sahne alacağını söyledi. 2 gün boyunca kentin farklı yerlerinde farklı melodilerin seslendirileceğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, tüm vatandaşları festivale davet etti.