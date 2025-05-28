Bursa Osmangazi Belediyesi, bünyesinde faaliyet gösteren kütüphanelerin ev sahipliğinde düzenlediği ‘1 Kitap 1 Yazar’ buluşmaları ile birbirinden önemli yazar ve şairlerin Osmangazili okurlarıyla buluşmasını sağladı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, Osmangazi’yi edebiyatın kalbinin attığı şehir yapma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Son bir yıl içerişinde hizmete açtığı Hasan Ali Yücel Dünya Klasikleri Kütüphanesi, İsmail Hakkı Tonguç Bağış ve Şiir Kütüphanesi, Mehmet Akif Ersoy Kütüphanesi ve Gezici Kütüphane ile ilçedeki kütüphane sayısını 14’e çıkartarak vatandaşların kitaba ulaşmasını kolaylaştıran Osmangazi Belediyesi, Türkiye’nin değerli edebiyatçıları ile kitapseverlerin de bir araya gelmesini de sağladı.

Sadece Osmangazililerin değil, Bursa’nın diğer ilçelerden de çok sayıda kişinin ders çalışmak ya da kitap ödünç almak için yararlandığı Osmangazi Belediyesi kütüphanelerinin ev sahipliğinde düzenlenen ‘1 Kitap 1 Yazar’ buluşmaları’ ile Türk edebiyatının değerli kalemleri, Osmangazili edebiyat tutkunlarıyla buluştu.

7’den 70’e herkesin ilgisini çeken ‘1 Kitap 1 Yazar’ buluşmalarına bugüne kadar katılan Erhan Sevimli, Nilüfer Açıkalın, Muhsine Arda, İhsan Aydın, Atilla Güney, Zeynep Demir ve Filyet Burcu Çilingir okurlarıyla bir araya geldi.

Söyleşilerde edebiyatın toplumsal rolü, yazarlık serüvenleri ve günümüz edebiyatının yönelimi gibi birçok konu ele alınırken, yazarlar kitaplarını imzalayarak okurlarıyla birebir sohbet etme fırsatı da buldu. Hayranı oldukları yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler, düzenlenen söyleşi ve imza günlerine büyük ilgi gösterdi.