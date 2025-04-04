Bursa'da Osmangazi Belediyesi tarafından Bursa’nın fethinin 699’uncu yılında bu yıl 20’incisi düzenlenecek olan Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinleri bugün (4 Nisan Cuma) Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumuyla başlıyor. Etkinlikler, 4 Mayıs Pazar günü yapılacak olan Uluslararası Tarihi Halk Koşusu ile sona erecek.BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu yıl 20’incisi düzenlenecek olan Osmangazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlerine konuşmacı olarak katılacak akademisyenler ile kardeş belediye başkan ve heyetleriyle bir araya geldi.

4-5 Nisan tarihlerinde Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumuna konuşmacı olarak katılacak akademisyenlerle buluşan Başkan Aydın, masaları gezerek katılımcı misafirleriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Düzenlenen kokteyle fetih günü etkinlerine katılmak için Bursa’ya gelen Osmangazi Belediyesi’nin kardeş belediyeleri Moğolistan Arhangay, Kosova Mamusa, Kosova Obilig ve Bosna Hersek Starigrad Belediyesi başkan ve heyetleri de katıldı.

Bir ay boyunca kentte bayram havası yaşatacak etkinlikler ise şöyle:

4-5 Nisan Cuma Panorama 1326 Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilecek olan Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu,

5 Nisan Cumartesi saat 06:00’da Ulucami’de fetih duası yapılacak.

Aynı gün saat 17.30’da Tophane Meydanı’nda gerçekleştirilecek açılış töreninin ardından saat 18.00’de Saltanat Kapı’dan başlayacak olan fetih yürüyüşü, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde son bulacak.

Etkinlikler 13 Nisan Pazar günü Soğukpınar ve Çaybaşı mahallelerinde yapılacak köy düğünüyle devam edecek.

27 Nisan Pazar günü Armutköy Mahallesi’nde rahvan at koşusu gerçekleştirilecek.

4 Mayıs Pazar günü saat 10:00’da Saltanat Kapıdan başlayıp Pınarbaşı Meydanı’nda son bulacak Uluslararası Tarihi Halk Koşusuyla son bulacak.

“BURSA’MIZIN TARİHİNİ, KÜLTÜRÜNÜ VE ÖNEMİNİ 1 AY BOYUNCA YAŞAYACAĞIZ”

Bursa’nın tarihini, kültürünü ve kuruluştan kurtuluşa önemini bir ay boyunca burada hep birlikte yaşayacaklarını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, “Bosna Hersek, Kosova ve Moğolistan’dan gelen konuklarımız, yarın ki sempozyuma katkı verecek değerli hocalarımız Osmangazi’yi Anma ve Fetih Günü Etkinliklerinin 699’uncusana hoş geldiniz. Bu yıldan sonra 700’üncüsünü kutlayacağız. 1326’dan 2026’ya 700 yıl, önce Osmanlı’ya sonra Cumhuriyete ev sahipliği yapmış Bursa’mızın tarihini, kültürünü ve kuruluştan kurtuluşa önemini 1 ay boyunca burada hep birlikte yaşayacağız. Sempozyumla başlayacak ve Mayıs’ın ilk haftası sona erecek etkinliler tarihi yürüyüş, uluslararası tarihi halk koşusu, rahvan atları yarışı ve köy düğünü etkinlikleriyle dolu dolu geçecek. Hep birlikte Osmanlı’nın kuruluşunu, Bursa’nın fethini, tarihimizi hocalarımız katkısı ve yaşayarak anacağız” diye konuştu.