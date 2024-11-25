Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, Bursa Erkek Lisesi’ne ziyarette bulundu.BURSA (İGFA)- Bursa'da Erkek Lisesi’ne yaptığı ziyaret sırasında öğretmenlere duyduğu saygı ve minnettarlığı dile getiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, öğretmenlerin yanı sıra okuldaki öğrencilerle bir araya geldi.

Bursa Erkek Lisesi Müdürü Şahin Boztepe ile birlikte okulu gezen Başkan Aydın, tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Okul ziyareti esnasında Müdür Boztepe’den Bursa Erkek Lisesi’nin tarihçesi hakkında bilgiler alan Başkan Aydın, geçmiş yıllarda Bursa Erkek Lisesi’nde öğretmenlik yapan ‘Çalıkuşu’ romanının yazarı Reşat Nuri Güntekin’in 135. doğum gününü de öğretmenlerle birlikte pasta keserek kutladı.

Bursa Erkek Lisesi’nin, Bursa’nın tarihinde, kent kimliğinde önemli bir yeri olduğunu dile getiren Başkan Aydın, “Nice değerli isim burada yetişmiş, eğitim almış. Babamın okul yıllarının izini sürerken, merakla ve büyük bir hayretle tarihçesine hayran kalmıştım. Reşat Nuri Güntekin öğretmenlik yıllarında ‘Çalıkuşu’ romanını da burada kaleme almıştı. Bugünkü 24 Kasım Öğretmenler Günü ziyaretimiz aynı zamanda Reşat Nuri Güntekin’in de 135. doğum gününe denk geldi. Öğretmenlerimizle birlikte kutladık. Başta Bursa Erkek Lisesi Okul Müdürü Şahin Boztepe’ye ve değerli eğitimci arkadaşlara misafirperverlikleri için teşekkür ederim” dedi.