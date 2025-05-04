Bursa AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı, her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Mahalle Başkanları Buluşmalarının üçüncü etabını da başarıyla tamamladı.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi'de Ak Parti İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş’un öncülüğünde gerçekleştirilen toplantılarda, teşkilat çalışmaları değerlendirildi ve önümüzdeki dönem hedefleri ele alındı.

Toplantılar kapsamında mahalle başkanlarıyla birebir temas kurularak sahadaki faaliyetlerin koordinasyonu güçlendirildi. İlçede yürütülen teşkilat çalışmalarının detaylı şekilde masaya yatırıldığı buluşmalarda, vatandaşla daha etkin iletişim kurulması ve bu anlayışın sahaya daha güçlü şekilde yansıtılması konusunda istişarelerde bulunuldu.

Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, teşkilatın inanç ve kararlılıkla yoluna devam ettiğini vurguladı. “Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Mahalle Başkanları Buluşmalarımızın üçüncü etabını da başarıyla tamamladık. Teşkilatımızla omuz omuza, durmadan ve yorulmadan çalışıyoruz. Hep birlikte büyük hedeflere yürüyoruz.” ifadelerini kullandı.