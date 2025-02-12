Bursa'da AK Parti Osmangazi İlçe Başkanlığı'nın mahalle başkanlarıyla gerçekleştirdiği 4 etaplık toplantı serisinin ilk buluşması gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi'de AK Parti İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş başkanlığında düzenlenen mahalle başkanlarıyla buluşmada, mahallelerin ihtiyaçları, vatandaşların talepleri ve teşkilatın saha çalışmaları ele alındı.

Osmangazi’nin farklı mahallelerinden gelen mahalle başkanlarıyla yapılan toplantıda konuşan AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş, teşkilatın mahalle başkanlarıyla kurduğu güçlü bağın önemine vurgu yaptı. Başkan Kurtuluş, “En büyük gücümüz, yol arkadaşlığı yapmaktan onur duyduğumuz mahalle başkanlarımız! Onlarla kurduğumuz sağlam bağlar sayesinde, mahallelerimizdeki sorunlara hızlı ve etkili çözümler üretiyoruz” dedi.

Toplantıda, mahalle başkanları kendi bölgelerinde karşılaştıkları sorunları ve vatandaşlardan gelen talepleri dile getirdi. Mahalle başkanlarıyla düzenlediği bu buluşmaları dört aşamalı bir program halinde sürdürmeyi planladıklarını belirten Başkan Kurtuluş, söz konusu toplantıların sadece sorunları tespit etmekle kalmayacağını, aynı zamanda çözüm yollarını geliştirmek için önemli bir zemin oluşturacağını söyledi.