Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Bursa Oda Orkestrası, Şef Oğuzhan Balcı, Solist Cihat Aşkın ve Mesut Çaşka, Konsertmeister Ozan Sari eşliğinde ilk konserini vererek sanatseverlerle buluştu.BURSA (İGFA) - Bursa'nın her köşesinde kültür ve sanatı yaşatmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde Bursa Oda Orkestrası’nı kurarak kentin sanat hayatına yeni bir soluk getirdi.

Oda Orkestrası’nın Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’ndeki açılış konserine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey, CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Kayıhan Pala, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Orkestra şefliğini Sanatçı Oğuzhan Balcı’nın üstlendiği gecede, Türkiye’nin önde gelen keman virtüözlerinden Cihat Aşkın ve Mesut Çaşka solist olarak sahne aldı. Konzertmeister Ozan Sari’nin de performans sergilediği konserde, Bursalılar sanat dolu bir akşam yaşadı. Edward Elgar, Muammer Sun, Kara Karayev, Oğuzhan Balcı ve Pablo de Sarasate gibi dünya ve Türk müzik sahnesinin önemli isimlerinin eserlerine yer verildiği gecede, Türk müziğinin seçkin eserlerinin özgün düzenlemeleri de sanatseverlerle buluştu.

Konserin sonunda sanatçılar uzun süre Bursalılar tarafından ayakta alkışlandı. Bu sezon toplam dört konser verecek olan Oda Orkestrası, önümüzdeki sezon ise ayda bir olmak üzere periyodik konserler verecek. Konserin sonunda sahneye çıkarak sanatçıları tebrik eden Başkan Mustafa Bozbey, her alanda olduğu gibi sanatta da Türkiye'nin en iyisi olmayı hedeflediklerini söyledi.

Bursa’nın sanat açısından son derece zengin bir kent olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Toplumların ve kentlerin değişimi kültürle, sanatla, sporla ve eğitimle olur. Biz bunu yıllarca Nilüfer’de yaptık ve meyvelerini aldık. Şimdi sıra Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde. 17 ilçemizde de bu değişimi hep beraber oluşturmak zorundayız. Yöneticiler olarak Bursa’nın bu zenginliklerini ortaya çıkarmak ve sunmak zorundayız. Bunu hep beraber başaracağız” dedi.