Bursa'da Nilüfer Belediyesi, BURKAB Elektrik Kablo Sistemleri Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş. ile şiddete maruz kalan kadınlar ile down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edilmesi için protokol imzaladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi’nin İş Koçu Destekli Engelli İstihdam Çalışması ile istismar veya şiddet mağduru kadınların iş hayatına katılımını amaçlayan Kadın Kotası Projesi ile ilgili BURKAB Elektrik Kablo Sistemleri Otomotiv Sanayi Ticaret A.Ş. ile protokol yapıldı.

Halk Evi Başkanlık Makamı’nda gerçekleştirilen protokol imza törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin, ilgili birim sorumluları, BURKAB Genel Müdürü Ahmet Altıparmak ve şirket yöneticileri katıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, İş Koçu Destekli Eğitim Projesi’ni çok önemsediklerini belirterek, bu alanda Özhan Marketler Zinciri ve Sofra Compass Grup ile yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Şiddet gören kadınların hukuki ve psikolojik sorunlarına sahip çıkmak için seçim döneminde vaatlerinin bulunduğunu da hatırlatan Başkan Şadi Özdemir, ihtiyacı olan ve talep edenlere hukuki ve psikolojik destek verdiklerini kaydetti. İnsanları hayata kazandırmanın ve onların kendilerini iyi hissetmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, “Kadınların ve annelerin özgürleşmesi, bütçeye katkıda bulunması çok kıymetli. Böyle bir iş birliği protokolüne olumlu yaklaştığınız, destek verdiğiniz için Nilüfer Belediye Başkanı ve dezavantajlı grupların aileleri olarak sizlere çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BURKAB Genel Müdürü Ahmet Altıparmak ise böyle bir çalışmanın içinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Böyle güzel projelerde yer almaktan çok mutlu olduk. İnşallah bunların devamını getirebiliriz” dedi.

Konuşmaların ardından şiddete maruz kalan kadınlar ile down sendromlu, otizmli ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edilmesi ile ilgili iş birliği protokolünü Başkan Şadi Özdemir ve BURKAB Genel Müdürü Altıparmak imzaladı.