Bursa'da Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, ilçenin tarım, turizm, spor ve altyapı projelerini duyurdu. Kocayayla’yı turizm merkezi yapma, kademeli emeklilik ve istihdam hedefleriyle Keles’i geleceğe taşıyor. 57. Kocayayla Şöleni 5-6 Temmuz’da.BURSA (İGFA) - Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Herkes Duysun TV'de gazeteci yazar Mesut Demir ve Mehmet Ali Ekmekçi'nin birlikte sunduğu "Herkes Duysun" programında 14 aylık görev süresince ilçede gerçekleştirilen projeleri ve gelecek planlarını paylaştı.

Sürdürülebilir kalkınma ve stratejik planlama vizyonuyla hareket eden Başkan Doğru, Keles’in doğal, kültürel ve tarımsal zenginliklerini ön plana çıkararak ilçeyi Bursa’nın parlayan yıldızı yapmayı hedeflediklerini kaydetti.

KOCAYAYLA TURİZM MERKEZİ OLUYOR

Keles’in simgesi Kocayayla’yı kırsal turizm merkezi haline getirmek için Bursa Teknik Üniversitesi ile iş birliği yapan belediyenin yaylanın yönetim planını ve tasarımını hazırladığını belirten Başkan doğru, tuvalet-lavabo yenilemeleri, kadın mescidi, bahçe mobilyaları ve elektrik hatlarının yer altına alınması gibi çalışmaların sürdüğünü, 57. Keles Kocayayla Kültür Şöleni’nin 5-6 Temmuz 2025’te yerel sanatçılarla düzenleneceği müjdesini vererek, tüm Bursalıları davet etti.

Keles’te spor altyapısını güçlendirmek için önemli adımlar atıldığını dile getiren Başkan Doğru, Keles İlçe Stadı’nın modernize edildiğini ve bayram sonrası mahalleler arası futbol turnuvası düzenleneceğini duyurdu. Başkan Doğru, Gençlik Merkezi’nin tamamlanma aşamasında olduğunu ve kapalı yüzme havuzu projesinin ihale sürecine hazırlandığını müjdeleyerek, “Keles’te yüzme bilmeyen kalmasın” hedefiyle hareket ettiklerini söyledi.

Keles’in tarımsal potansiyeline dikkat çeken Doğru, geçen yıl 25 bin ton kiraz üretimiyle ihracatta önemli bir yer edindiklerini, ancak bu yıl don olayları nedeniyle kiraz rekoltesinde düşüş yaşandığını belirtti. Tersine göç ve istihdam konusuna da değinen Doğru, Keles’te fabrika istemediklerini, ancak doğal güzellikleri korurken tarım ve turizmle istihdam oluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Kadınlara yönelik tekstil ve paketleme işleri gibi projelerle istihdamı artırmaya çalıştıklarını, yerel esnaf ve girişimcilere destek verdiklerini ifade eden Doğru, yatırımcıları Keles’e davet ederek, istihdam odaklı projelere öncelik vereceklerini söyledi.

Altyapı ve ulaşım alanında da önemli adımlar atıldığını belirten Başkan Doğru, 23 bin metrekare kilitli parke taşı döşeme çalışması tamamlandığını, Sorgun-Karabel yoluna 9 kilometrelik sıcak asfalt döküldüğünü ve Keles merkezde elektrik hatlarının yer altına alınması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Eğitimci kimliğiyle eğitime özel önem verdiklerini belirten Doğru, Keles’te nitelikli eğitim sunduklarını ve liseyi Keles’te okuyup üniversite kazanan öğrencilere burs desteği sağladıklarını söyledi. Yaz okulu ve doğa atölyeleri gibi etkinliklerle çocuklara yönelik projeleri hayata geçirdiklerini, kent konseyi kurarak ortak akılla yönetimi güçlendirdiklerini vurguladı.

KELES’E DAVET

Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, Keles’in doğal güzelliklerini ve misafirperverliğini keşfetmek isteyen herkesi ilçeye davet ederek, “Çevremizi bulduğumuz gibi bırakalım, doğamıza sahip çıkalım” çağrısında bulundu. Keles’in Bursa’nın önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Doğru, ilçenin turizm ve tarım potansiyeliyle daha da kalkınacağını sözlerine ekledi.