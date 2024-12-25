Bursa Karacabey Belediyesi, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü çalışmalarını dijital ortama taşıyor. Bu çalışma ile vatandaşların imar ve şehircilik hizmetlerinden daha hızlı faydalanması hedeflenirken, hizmet binası içerisinde de yoğun iş yükü oluşturan birçok işlemin dijital ortam üzerinden hızlı ve pratik bir şekilde yapılması sağlanacak. Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı "Dijital Devrim" olarak duyurduğu çalışmayla ilgili "Dijital İmar Sistemini 2025 yılında vatandaşlarımız kullanmaya başlayacak' dedi.BURSA (İGFA) - Bursa Karacabey Belediyesi ilçede gerçekleştirdiği hizmetlerde yenilikçi yöntemler ile teknolojiyi dahil etmeyi sürdürüyor. Bu sayede hem çalışma organizasyonunda hem de vatandaşların daha pratik ve güvenli hizmet almasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Fatih Karabatı, dijital devrim olarak tanımladığı son projeyle vatandaşların artık İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'ndeki birçok işlemi internet üzerinden daha hızlı yapabileceklerini belirtti.

Yeni Sistem İçin Belediye Personeline Eğitim

Karacabey Belediyesi, 2025 yılında hizmete girmesi planlanan uygulama için İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli eğitimlere başladı. Uzman öğreticiler D- İmar uygulamasının çalışma şemasını ve sağladığı imkanları belediyenin ilgili birimlerine aktarıyor. Belediye binasında süren eğitimlere dün, Başkan Fatih Karabatı’da katıldı.

Başkan Karabatı eğitim sonrası konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şehrimizde hem vatandaşlarımıza hem de belediye çalışmalarımıza hız, tasarruf ve avantaj sağlayacak her türlü gelişim ve teknolojik uygulamayı sağlıyoruz. Göreve geldikten sonra bu tarz çalışma ve düzenlemelerimiz oldu. Bu sayede iş takibinin yanında hem koordinasyon hem de ciddi tasarruf sağlayan uygulamalarımızı hayata geçirdik. Bunlara bir yenisi D- İmar ile gerçekleşmiş olacak. Bugün bakıldığında, belediyede en yoğun kullanılan birimlerden biri İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz. Burada vatandaşlarımız çeşitli imar işlemleri için zaman zaman yoğunluk oluşturmakta. Hem vatandaşlarımıza hem de mesai arkadaşlarımızla bu iş yükünü azaltmak ve zamandan tasarruf ettirerek büyük bir kolaylık sağlayacağız. Bu sistem sayesinde imar durumu, ruhsat başvuruları, proje onay ve belge talepleri, ekspertiz ve harita gibi daha bir çok işlem online olarak yapılabilecek" dedi.

Karacabey Belediyesi tarafından hayata geçirilecek D-İmar uygulamasına geçiş öncesi personel eğitimlerinin devam ettiği ve 2025 yılı Ocak ayında belediye web sitesi üzerinden e-Devlet şifreleriyle vatandaşların kullanımına açılacağı duyuruldu.