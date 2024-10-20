Türkiye'de kivi üretim alanında ilk, üretim miktarında ikinci sırada yer alan Bursa'da hasat sezonu İznik ilçesinde düzenlenen programla başladı. Bursa'da 2024 yılında yaklaşık 17 bin ton üretim öngörüldü.BURSA (İGFA) - Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen Kivi Hasat programına İznik Kaymakamı Arif Karaman, üretilen kivinin kaliteli ve katma değeri yüksek bir ürün olduğunu söyledi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Vahap Şahin, Bursa'da yeni tesis edilen bahçelerin verimi artıkça rekoltenin de artış göstereceğini vurguladı.

Müdür Yardımcısı Şahin, Türkiye'de 1988 yılında Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından getirilerek ilk kivi bahçeleri tesis edilmiş, sonrasında da üretimi hızla yaygınlaşmış bir meyve olduğunun altını çizerek, "Dünyada yaklaşık 4 milyon 5 yüz bin üretim rekoltesi var. Ülkemiz yaklaşık 100 bin ton üretimi ile dünya sıralamasında yedinci sırada yer alıyor. Ülkemizdeki üretim içerisinde Bursa kivi üretiminde ikinci sırada yer alıyor. Yeni tesis edilen bahçelerimiz hızla verime kavuştukça rekoltemiz de artış gösterecek. 2024 yılında yaklaşık 17 bin ton üretim miktarı öngörülüyor.'' dedi.

Şahin, bu yıl yaptıkları 22 numunede analiz yapılmış ve hiçbirinde pestisit kalıntısına rastlanmadığının altını çizdi.

Bu arada kahverengi kokarca ile mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayan Şahin: ''Kivi bahçelerimize zarar veren en önemli zararlı Kahverengi Kokarca. Bununla ilgili mücadelede çiftçilerimizden destek bekliyoruz. Çünkü bunların kışlakları genellikle evler, depo alanları ve ahırlar. Özellikle buralarda bu zararlıyla mekanik yollarla mücadele etmek gerekiyor.'' diye konuştu.