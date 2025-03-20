2024 SOGEP Anadoludakiler programı kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan İznik Belediyesi’nin İznik Geleneksel El Sanatları ile Dijital Dönüşüm (DİJİZ) Projesinin protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği’nde gerçekleşen programa Bursa Valisi Erol Ayyıldız, İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BEBKA Genel Sekreter Vekili Sabri Bayram, Yeşilay Yönetim Kurulu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Güllüoğlu ve ilgili yöneticiler katıldı.

İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta açıklamasında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 'Anadoludakiler Projesi' kategorisinde hibe kazanan bölgemizin tek kurumuyuz” dedi. Başka Usta ayrıca “İznik Geleneksel El Sanatları ile Dijital Dönüşüm Projesi (DİJİZ) ile İznik’in coğrafi işaretli el emeği ürünlerini yeniden canlandırmayı, kırsal alandaki kadınların istihdamını artırmayı, markalaşmayı güçlendirmeyi ve e-ticaret ile dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeyi hedeflemekteyiz. Bugün de projemizin protokolünü Sayın Valimiz, Genel Sekreterimiz ve arkadaşlarımızın katılımıyla imzaladık. Projede emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyor, İznik için hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye belirtti.

Projenin önemli paydaşları arasında S.S. İznik Kadın Üreticiler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bursa Olgunlaşma Enstitüsü de bulunuyor.

DİJİZ Projesi, İznik’in coğrafi işaretli el emeği ürünlerini yeniden canlandırmayı, kırsal alandaki kadınların istihdamını artırmayı, markalaşmayı güçlendirmeyi ve e-ticaret ile dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeyi hedeflerken, proje kapsamında detaylı bir saha arşiv çalışması da gerçekleşecek.

Bakanlık değerlendirmesi sonucunda hibe almaya hak kazanan projelere toplam 15,6 milyon TL tutarında destek sağlanacak. Başvuru sahiplerinin katkılarıyla bu tutar yaklaşık 23 milyon TL seviyesine ulaşacak.

Bu yatırımlarla birlikte bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına önemli bir ivme kazandırılması hedefleniyor.