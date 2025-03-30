Bursa'da İnegöl Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atarak mezarlıklarda çiçek dağıtımında bulundu.BURSA (İGFA) -Bursa'nın İnegöl ilçesinde yerel belediye Ramazan Bayramı arifesinde yoğun olarak ziyaret edilen mezarlıklarda vatandaşlara ücretsiz çiçek dağıtarak, sevdiklerini kaybedenlere moral kaynağı oldu.

Başkan Alper Taban, sosyal medya hesabından bu özel anları paylaştı. Paylaşımında, “Bayramın bereketiyle geçmişlerimize dualarımızı ve sevgimizi gönderiyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.” ifadelerine yer verdi.

Çiçeklerle süslenen mezarlıklar, vatandaşların duygu dolu anlar yaşamasına neden oldu. İnegöl Belediyesi’nin bu anlamlı jesti, Ramazan Bayramı’nın manevi havasına katkı sağladı.