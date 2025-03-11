Bursa İnegöl Belediyesi’nin Yeniceköy Mahallesinde bulunan Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nde (DOSTUM) yenileme çalışmaları başladı. Özellikle gençlerin yeni uğrak mekanı olması hedeflenen tesis içerisinde; okçuluk, futbol, voleybol, basketbol ve tenis sahalarından konaklama ve çadır alanlarına kadar pek çok yeni bölüm oluşturuluyor.

BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediyesi’nin adrenalin sporları adına çalışmalarının yürütüldüğü Doğa Sporları ve Turizm Merkezi’nde (DOSTUM) kapsamlı bir değişim başlatıldı. DOSTUM’un kamp alanı içerisinde yeni bölümler oluşturulması adına hazırlanan proje ile DOSTUM daha kapsamlı bir şekilde ve daha fazla kişiye hitap edecek şekilde dizayn ediliyor. Gençlerin uğrak mekanı olacak, Günün şartlarına cevap veren bir turizm merkezine dönüşecek DOSTUM tesislerinde çalışmalar başladı.

“ÇOK SEVECEĞİNİZ BİR PROJEYE BAŞLADIK”

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, DOSTUM tesislerinde uygulanacak projeye ilişkin “Vatandaşlarımızın çok seveceği bir projeye başladık. Yapılan ilave alanlar ve düzenlemelerle özellikle gençlerimizin uğrak mekanı olmasını bekliyoruz. Farklı spor dallarının yapılabileceği, 7’den 77’ye her yaştan vatandaşımızın vakit geçirmek için kendine alan bulabileceği bir proje olacak” dedi.

DOSTUM İNEGÖL’ÜN TURİZM YÜZÜ

DOSTUM tesislerine ilişkin açıklama yapan Başkan Alper Taban, şöyle konuştu: “İnegöl doğa turizmi adına önemli değerlere sahip bir bölge. Bu noktada şehrimizde özellikle adrenalin sporlarının merkezi konumunda yer alan Doğa Sporları ve Turizm Merkezimiz uzun yıllardır Yeniceköy Mahallesinde hizmet veriyor. Burada yamaç paraşütünden balıkçılığa, bisikletten okçuluğa, oryantiringden kampçılığa, ATV ve motocross gibi pek çok farklı branşta çalışmalar yapılıyor. Aynı zamanda doğa yürüyüşleri ve trekking etkinlikleriyle İnegöl’ün eşsiz doğasını doğaseverlerle buluşturan bir merkez. Bugüne kadar faaliyetleri ile şehrimize ciddi bir değer kattı. DOSTUM faaliyetleriyle İnegöl’ümüzün adeta turizm yüzü oldu. Adının sıcaklığı ve sunduğu hizmet ile İnegöl’e gelenlerin hayran kaldığı bir merkez oldu.”

DOSTUM TESİSLERİ YENİ ALANLARIYLA YENİ DENEYİMLER SUNACAK

Alanda yapılacak yenilikler ve yeni konsept ile ilgili de bilgiler veren Belediye Başkanı Alper Taban, “DOSTUM tesislerimiz bugüne kadar çok güzel hizmetler sağladı. Ancak günün şartlarında artık bir yenilenme istiyordu. Orada geniş bir alana sahibiz. Bunu değerlendirerek Doğa Sporları ve Turizm Merkezimizin kapsamını genişletmek istedik. Arkadaşlarımız güzel bir proje hazırladı. Bu proje ile DOSTUM kamp alanımızın içerisinde; okçuluk sahası, futbol sahası, voleybol sahası, basketbol sahası, tenis sahası, konaklama, oyun ve sağlık çadırlarıyla birlikte, açık otoparkın da yer aldığı projemiz için de çalışmalarımız başladı. Yeni alanları ile DOSTUM tesislerimizin daha çok vatandaşımıza daha farklı deneyimler sunduğu bir aşamaya geçmiş olacağız” dedi.

ŞEHRE DEĞER KATACAK DOKUNUŞLAR

İnegöl’ün sosyal hayatına katkı sunacak, aynı zamanda gençleri sporla buluşturacak çalışmalara bir yenisinin daha eklendiğini hatırlatan Taban, “Geçtiğimiz günlerde İnegöl’ümüze yeni bir yüzme havuzu kazandırmak için Spor Toto ile protokolümüzü imzaladık. Bir yandan Akhisar Mahallemizde yeni bir spor salonunun yapımı tamamlanmak üzere. Diğer taraftan Nöbetçi Kitaphaneler açıyoruz. Şehrimizde gençlerimiz başta olmak üzere her yaştan vatandaşımızın faydalanacağı, sosyalleşebileceği, sporla ve bilimle buluşacağı mekanları kazandırmaya devam ediyoruz. DOSTUM tesislerindeki projemiz de hem içeriği itibariyle hem sunduğu imkanlarla İnegöl adına önemli bir kazanım olacak” diye konuştu.