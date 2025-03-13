Bursa'da İnegöl Belediyesi 8-14 Mart tarihleri arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında kurumun bilim ve teknoloji alanında yaptığı çalışmalar ile Baykoca Proje Takımlarının projelerinin yer aldığı özel bir sergi hazırladı.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi 8-14 Mart tarihleri arasında kutlanan Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında öğrencileri özel bir sergi etkinliği ile buluşturdu.

Bursa'da İnegöl Belediyesi’nin bilim ve teknoloji alanında yaptığı çalışmalar ile Baykoca Proje Takımlarının projelerinin sergilendiği etkinlik Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı Projesi içerisinde yer alan sergi salonunda 12 Mart Çarşamba günü başladı. 14 Mart Cuma gününe kadar devam edecek etkinlik ilk günden itibaren okulların ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

NOSTALJİK TRAMVAYA BÜYÜK İLGİ

Sergi alanında en çok dikkat çeken projelerden biri Nostaljik Tramvay oldu. Tramvayla öğrencilere alanda mini turlar yaptırıldı.

Bilim ve Teknoloji Sergisinin ikinci gününde, bugün Maker Karavan aracı da heykel önündeki alanda etkinliğe dahil oldu. Belediye Başkanı Alper Taban da bugün sergiyi ve Maker Karavan aracını ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sergi ziyareti sırasında açıklama yapan Başkan Taban, "8-14 Mart tarihleri Bilim ve Teknoloji Haftası olarak kutlanıyor. Bu vesileyle bizler de İnegöl Belediyesi olarak okullarımızla beraber güzel bir etkinliğe ev sahipliği yapıyoruz. Bu kapsamda Arge Müdürlüğümüz kurumumuzun bilim ve teknoloji alanında yapmış olduğu çalışmalar ve Baykoca Proje Takımlarımızın projelerinin de yer aldığı güzel bir sergi hazırladı. 12, 13, 14 Mart tarihlerinde Kent Meydanı ve Yeni Yaşam Alanı projemizi çerisinde bulunan sergi salonunda sergimiz açık olacak. Bu vesileyle ben tüm öğrencilerimizi ve bu konuda meraklıları sergiyi gezmeye davet ediyorum" dedi.

SERGİLENEN PROJELER

Sergi içeriğine ilişkin de bilgi veren Başkan Taban, “Sergide neler var? Geçtiğimiz dönem Baykoca takımlarımızın yapmış olduğu Nostaljik Tramvay Projesini öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız burada görebilecekler. Drone ile kaçak yapı tespit projemiz, Dijital Teşhis Kapsülü ismini verdiğimiz sağlıkta yapay zeka projemiz, yine aynı şekilde akıllı şehirler ve çevre projeleri, geri dönüşüm ve yenilenebilir enerji gibi projeler, deney ve bilimsel keşif stantları başlığı altında; Astronomi ve Uzay, Kimya Deneyleri, Alçak irtifa ve orta irtifa roket projesi tanıtımı, Makro alemden mikro aleme proje tanıtımı, Biyoloji ve sağlık stantları, Su üretimi projesi standı sergide yer alacak. Eğitici ve İnteraktif Atölyeler başlığı altında da Mühendislik ve maket yapımı atölyesi, Sağlıklı yaşam ve stres yönetimi atölyesi ile Ahşap tasarım ve üretim atölyesi bulunuyor” diye konuştu.

MAKER KARAVAN DA ETKİNLİĞE DAHİL OLDU

Maker Karavan aracının da etkinliğe dahil olduğunu kaydeden Alper Taban, "Burada da öğrencilerimiz deneyimlemeler yapıyorlar. Maker Karavan nedir? Yeni Nesil Eğitim Sistemine uyumlu, çocukların zihin-el koordinasyonlarını geliştirmeyi ve hayal güçlerini üretime dönüştürme becerilerine katkı sağlamayı amaçlayan eğitim araç gereçleri üreten Ben Maker’in aracı. Hayal et, tasarla ve üret yaklaşımı ile “Kendin Yap” kültürünü benimsetmeyi hedefleyen bir mobil STEAM eğitim aracı olan Maker Karavan, her kesimden çocuğa ulaşarak eğitimde fırsat eşitliği sağlamayı ve üretim sevgisini yaygınlaştırmayı hedefleyen bir gezici araç. Ben kendilerine bugün burada olarak etkinliğimizi destekledikleri için teşekkür ediyorum.” dedi.