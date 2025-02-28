Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, ramazan ayı öncesi sezonun son bereket sofrası buluşmasında bu sabah Sanayi Cami cemaatiyle bir araya geldi. BURSA (İGFA) - Bursa İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban Bereket Sofrası buluşmaları kapsamında bu hafta Sanayi Camisinde cami cemaatiyle bir araya geldi. Beraberindeki Belediye Başkan Yardımcıları, AK Partili yöneticiler ve Meclis Üyelerinin katılımıyla gerçekleşen Bereket Sofrası etkinliğinde, sabah namazının kılınmasının ardından cemaatle birlikte kahvaltı sofrasına geçildi. Zeytin, peynir ve simitle yapılan kahvaltı sonrası bölgenin sorunları dinlenerek birlikte ortak çözüm yolları üzerine istişareler yapıldı. Aynı zamanda bu bereket sofrası, ramazan ayı öncesi sezonun son buluşması oldu.

BEREKET SOFRALARI BİTTİ, TERAVİH PROGRAMLARI BAŞLIYOR

Namazın ardından Sanayi Cami içerisinde yeni kurulan İnegöl Müftülüğü Diyanet Gençlik Merkezinde vatandaşlara hitaben kısa bir selamlama konuşması yapan Belediye Başkanı Alper Taban, “Uzun zamandır her hafta farklı mahallelerimizde, farklı camilerimizde vatandaşlarımızla bir arada oluyoruz. Bu yıl Bereket Sofralarımızda onlarca camimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Bugün de ramazan ayı öncesi artık son programımızı Sanayi Camimizde gerçekleştiriyoruz. Bu akşam ilk teravih ve sahur ile ramazan ayına başlıyoruz. Davetimizi kırmadığınız için teşekkür ediyorum. Bu akşam itibariyle de yine teravih programlarımız başlıyor” dedi.

Bugün konuşmak için değil dinlemek için geldiklerini de vurgulayan Başkan Taban, “Vatandaşlarımızın gördükleri eksikleri, tavsiyelerini, eleştirilerini bizlere iletmesini istiyoruz. Bizler de mahalle mahalle taramalar yapıyoruz. Bir yandan da sizin de bizim gören gözümüz olmanızı istiyoruz. Bizim bir tane işimiz var, İnegöl’de daha doğru işler yapıp bu şehirdeki insanların mutlu yaşamasını sağlamak. Eksik ve aksaklıklar mutlaka var. Bunların da düzelmesi için mücadele ediyoruz” diye konuştu.

Konuşma sonrası sözü vatandaşlar aldı. İnegöl’ün ve mahallelerinin sorunları ve taleplerine ilişkin konuları paylaşan vatandaşlarla şehir üzerine istişareler yapıldı.