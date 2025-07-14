Bursa İnegöl Belediyesi, üretimin merkezi İnegöl’de faaliyet gösteren işletmelere yönelik maddi destek fırsatlarını yakından takip ederek iş dünyasına rehberlik edinecek yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da İnegöl Belediyesi, bünyesindeki Ar-Ge Müdürlüğü ile Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve çeşitli bakanlıkların destek programları başta olmak üzere, yurt içi ve yurt dışındaki tüm hibe ve proje çağrılarını işletmeler adına izleyecek yeni bir proje ile şehrin gelişimine katkı sunuyor. Üretim merkezi İnegöl’de, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından hayata geçirilen bu girişim sayesinde, firmaların üretim kapasitesinin artırılması, yeni yatırımların teşvik edilmesi, istihdamın güçlendirilmesi ve İnegöl’ün ekonomik büyümesine katkı sağlanması hedefleniyor.

TÜM SÜREÇ İNEGÖL BELEDİYESİ TARAFINDAN İZLENECEK

Ar-Ge Müdürlüğü, yazım sürecinden başvuruya kadar tüm aşamalarda işletmelere destek sağlarken; iletişim bilgilerini paylaşan firmalara güncel hibe çağrıları hakkında doğrudan bilgilendirme yapılacak. Sanayi kuruluşları, KOBİ’ler ve girişimciler; Avrupa Birliği Proje Destekleri, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve Bakanlık destek çağrılarına dair tüm gelişmeleri İnegöl Belediyesi aracılığıyla takip edebilecek.

TEK TIKLA BAŞVURU YAPABİLECEK

Proje fikri olan veya hibe programlarına başvurmak isteyen tüm firmaların form doldurması gerekiyor.

Detaylı bilgi ve başvuru için https://hizmetkapisi.inegol.bel.tr/web-ticket.html?tscf=22 adresi ve ALO 153 Çözüm Merkezi üzerinden Ar-Ge Müdürlüğü ile iletişime geçmesi gerekiyor.