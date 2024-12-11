Bursa’nın İŞKUR’a bağlı ilk özel istihdam bürosu Kollektif Kariyer Merkezi’ni beş yıl önce ilçeye kazandıran Gürsu Belediyesi, 5 yılda 4 bine yakın vatandaşın iş bulmasına aracılık etti. Belediyenin istihdam buluşmalarına başvuran her 4 kişiden 1’i iş sahibi oldu. Gürsu Belediyesi, 100. İstihdam Buluşması’na özel düzenlediği fuarda yoğun ilgi ile karşılandı.BURSA (İGFA) - Bursa Gürsu Belediyesi, 5 yılda 4 bine yakın vatandaşın iş bulmasına aracılık etti ve 5 bine yakın gencin kariyer haritalarına yön verdi. 7 bin vatandaş Kollektif Kariyer Merkezi’ne gelerek iş arama süreçlerinde Gürsu Belediyesi’nden hizmet aldı. Gürsu Belediyesi 100. Buluşma’yı; Karsan, Referans Holding, İsko ve Akbaşlar Holding markaları ile beraber bir fuara dönüştürerek yüzlerce vatandaşa ulaştı.

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık konu ile ilgili, “Gürsu Belediyesi artık sosyal dönüşümü sağlayan, kadınları iş hayatına katan, gençlere yön veren bir belediye olmuştur. Sosyal belediyeciliği tam anlamı ile uygulayabilen bu projelerimizle en önemli adımı atıyoruz. İnsanlarımızı cesaretlendiriyoruz. Durmadan, yorulmadan, emek vererek düzenlediğimiz bu istihdam buluşmamız, kentin doğusundaki bu belediyeden dalga dalga önce Bursa’ya sonra da tüm Türkiye’ye yayıldı. Rol model olduk. Projemiz artık diğer belediyelerin de yakın markajında. Bugün ise özellikle kadınlar için iş fırsatları sağlayan firmaları istihdam buluşmamızda ağırladık. Amacımız sosyal faydayı önceleyen yepyeni projeler ile iş arayanlarla iş verenleri buluşturmak” dedi.