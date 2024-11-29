Bursa'da MHP Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ, Gürsu'ya yeni atanan Kaymakam Murat Kütük'e Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.Enver GÜLER / BURSA (İGFA) - Bursa'nın Gürsu ilçesine yeni atanan Kaymakam Murat Kütük, 'hayırlı olsun' ziyaretleri kapsamında MHP'lileri kabul etti.

MHP Gürsu İlçe Başkanı Tahir Akdağ'a Belediye Meclis üyeleri, ilçe başkan yardımcıları, yönetim kurulu üyeleride eşlik ettiler.

Samimi bir havada geçen ziyarette Kaymakam Murat Kütük' de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiriken, Gürsu için hep birlikte gayret edeceklerini söyledi.