Bursa Devlet Tiyatrosu, Erendiz Atasü’nün "Bir Yaşdönümü Rüyası" romanını, Meriç Coşar’ın uyarlaması ve Bengisu Gürbüzer Doğru’nun yönetmenliğinde sahneye koyuyor. Feraizcizade Oda Tiyatrosunda, 13 Mart Perşembe günü, saat 18.00'de prömiyer yapacak olan bu etkileyici oyun, izleyicilerini duygusal bir yolculuğa çıkaracak.BURSA (İGFA) - Dekor tasarımını Ruken Bakır, kostüm tasarımını Elif Çakanlı Kurtoğlu, ışık tasarımını Tolga Korucuoğlu ve müziklerini Gürkan Çakıcı’nın üstlendiği oyunda; Erem Nalcı ve Sıdıka Derya Gümral başrolleri paylaşıyor.

"Bir Yaşdönümü Rüyası", Feride ve Şirin adlı iki kadının, anne-kız ilişkisini konu alıyor. Ancak bu bağ, kan bağıyla değil, seçimle, kabulle ve sevgiyle işlenmiş bir bağdır. Feride, geçmişteki hatıralarıyla yüzleşirken, Şirin kendi köklerini keşfetmeye çalışır. Bir bavulun içinde savruldukları bu süreçte, birbirlerine ne kadar yakın olduklarını ve ne kadar yabancı kaldıklarını keşfederler. Oyun, sevgi, aidiyet ve annelik kavramlarına derinlemesine bir bakış...

Bir Yaşdönümü Rüyası, Feraizcizade Oda Tiyatrosunda tiyatroseverlerle sezon sonuna kadar buluşacak.