Bursa'da Arnavut İş İnsanları Derneği’nin (ARNİAD) Olağan Genel Kurulu geniş katılımla gerçekleşti. Seçimli olağan genel kurulda ARNİAD'ın yeni başkanı Bayram Taşocak oldu.BURSA (İGFA) - ARNİAD'ın olağan genel kurulu üyelerin yanı sıra Rumeli camiasının önde gelen isimlerini de bir araya getirdi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, gündem maddeleri tek görüşülerek oylamaya sunuldu. Divan Başkanlığını Refik Beri’nin yaptığı olağan genel kurulda, faaliyet raporu, denetim raporu gibi gündem maddeleri görüşülerek oylandı ve oy birliğiyle kabul edildi.

Tek liste ile yapılan seçimde Bayram Taşocak, ARNİAD’ın yeni başkanı oldu.

ARNİAD TÜRKİYE GENELİNDE GENİŞLEYECEK

ARNİAD Başkanı Bayram Taşocak, seçim sonrası yaptığı konuşmada, kurucu ve önceki dönem başkanı Gökhan Biçen ve ekibine ARNİAD’a kattıkları için teşekkür etti.

ARNİAD'ın Bursa merkezli bir dernek olarak kurulduğunu belirten Başkan Taşocak, "Bu bizim kökenimiz, yuvamız. Ama artık bu köklerden dallar uzatmamız gerekiyor” diyerek, ilk adımı Eskişehir’de atacaklarını ve oradaki ilk temsil yapısını yönetim kurulu üyemiz İsa Gaş ile birlikte kuracaklarını söyledi. "Bu sadece bir sembol değil; geleceğe atılan stratejik bir adımdır ve bu sadece başlangıç" diyen Başkan Taşocak ,"Sırada İstanbul, İzmir, Ankara ve daha niceleri var. Yeni dönemde ARNİAD sadece bir şehirde değil, her şehirde hissedilecek” dedi.

ARNİAD İstişare Kurulu kurulacağına da dikkat çeken Bayram Taşocak, bu kurulun da ARNİAD’ın hafızası olacağını ve geçmişin bilgisini geleceğe aktaracağını kaydetti.

Seçimlerde ARNİAD’da Bayram Taşocak başkanlığında oluşan yeni yönetimde Fuat Kumova, Muharrem Zümrüt, Recep Işığıbol, Tansu Emir, Ömer Altepe, Ömür Bayraktar, Nilgün Kumova Acar, Neslihan Arslan, İlknur Vardar, Selma Çiçek, İsa Gaş ve Sedat Serbest görev aldı.