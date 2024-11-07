Erdal Özyağcılar'dan nostaljik paylaşım: "Konservatuvar yıllarım" Erdal Özyağcılar'dan nostaljik paylaşım: "Konservatuvar yıllarım"
Burak Özçivit'ten 10 milyon dolar iddiasına açıklama!
"Kuruluş Osman" dizisinin yıldız oyuncusu Burak Özçivit'in, bir çalışanı tarafından 10 milyon dolar dolandırıldığı öne sürüldü. İddialar, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken ünlü oyuncu,...Devamı için tıklayınız