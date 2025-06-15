Bursa İş Kadınları ve Yöneticileri Derneği (BUİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır başkanlığındaki heyet, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger’i makamında ziyaret etti.BURSA (İGFA) - Ziyarete, BUİKAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zuhal Aslı Saka, Genel Sekreter Gülnur Algül, Yönetim Kurulu Üyesi ve Sayman Gülay Durmuş, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. İlknur Gülsün Ünal ile Kültür ve Sanat Komisyonu Başkanı Esra Efe Ertuğ da katıldı.

BUİKAD’ın yürütmekte olduğu projeler hakkında bilgi paylaşımında bulunulan ziyarette, BUİKAD Kamu, STK ve Özel Sektörle İşbirliği Komisyonunun yürüttüğü She Globe Trade projesi hakkında bilgiler sunuldu. BUİKAD’ın üyelerine küresel ticarette yeni ufuklar açarak ihracat yapan ve ihracata yeni atılmış kadınlara yönelik projesi hakkında da Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger’e bilgilendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, “Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger bizleri büyük bir yakınlıkla karşıladı ve ağırladı. Sayın Başkonsolosumuza BUİKAD’ın faaliyetleri hakkında sunum yaptık ve Almanya ile karşılıklı iş birliği geliştirme isteğimizi ilettik. Özellikle Türk-Alman ilişkilerinin güçlendirilmesi ve bilhassa kadın girişimciliği başta olmak üzere ikili iş ilişkilerin daha da genişletilmesi isteğimizi kendisine ifade ettik” dedi.

BUİKAD Başkanı Şeyda Şençayır, Almanya’nın İstanbul Başkonsolosu Dr. Regine Grienberger’i Bursa’ya davet ettiklerini de sözlerine ekledi.