İspanya'dan dünyaya yayılan şöhreti sayesinde müzik dünyasında önemli bir yere sahip olan Buika etkileyici sesi ile bu akşam Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda konser vermeye hazırlanıyor.BURSA (İGFA) - Gelmiş geçmiş en iyi vokaller arasında gösterilen; besteci, söz yazarı ve İspanyol aşk şarkılarının tutkulu sesi Grammy Ödüllü sanatçı, Buika, farklı kültürleri bir araya getirdiği, flamenko, soul, Afrika müzikleri, R&B, rumba ve cazın harmanlandığı sınırları aşan görkemli müzikleriyle bu akşam Piu Entertainment organizasyonuyla, Bursa Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz anlara imza atacak.

Şarkı söylemenin ötesinde; onları yaşayan, deneyimleyen ve kulağımıza fısıldayan Buika, eşsiz sesi ve sahnedeki enerjisiyle izleyenleri büyüleyecek.