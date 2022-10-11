5 Ekim 2022 günü gerçekleştirilen meslek komitesi ve meclis seçimlerinde 7 grubun tamamında seçimden galip ayrılan Süleyman Seyhan 11 Ekim günü gerçekleştirilen yönetim kurulu seçiminde yeniden başkanlığa getirildi.

Süleyman Seyhan başkanlığındaki BTSO'nun yeni yönetiminde başkan yardımcılığına Ali Karslı, üyeliklere ise Murat Kardeş, Osman Gülsüm ve Abdulkadir Polat yeniden getirildi. Oda hizmet binasında gerçekleştirilen Meclis Başkanlığı seçiminde ise Nazmi Mazlum yeni dönemde Bayburt TSO Meclis Başkanı olarak seçildi.

Başkan yardımcılıklarına Hamdi Baydemir ve Mustafa Canmemiş’in getirildiği mecliste katip üyeliğe ise Mahmut Osmanoğlu seçildi.

Oda Genel Sekreteri Gökhan Önder Karaoğlu’nun açılış sunumu ile başlayan meclis oturumunda açıklama yapan Meclis Başkanı Nazmi Mazlum geçmiş dönemde yönetim kurullarında yer aldığı Bayburt Ticaret Sanayi Odasında kendisine meclis başkanlığı görevini tevdi eden meclis üyelerine teşekkür ederek seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanlığına yeniden seçilen Süleyman Seyhan’da yaptığı açıklamada kendisine yeniden Bayburt Ticaret ve Sanayi Odasında başkanlık görevini tevdi eden bütün üyelere teşekkür ederek seçimlerin üyelerimize ve şehrimize hayırlı olmasını diledi.