BP Petrolleri A.Ş.'nin Petrol Ofisi Grubu ile birleşme işlemleri resmen tamamlandı.İSTANBUL (İGFA) - 28 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen birleşme ile BP Petrolleri A.Ş.'nin tüm hak ve yükümlülükleri Petrol Ofisi'ne devredildi.

BP Petrolleri A.Ş.'nin (BP), Petrol Ofisi A.Ş. çatısı altında birleşme işlemi 28 Şubat 2025 tarihinde resmen tamamlandı.

Bu kapsamda, DAĞ/471-7/10208 numaralı Petrol Piyasası Dağıtıcı Lisansı sahibi Petrol Ofisi A.Ş., yüzde 100 oranında hissedarı olduğu DAĞ/471-143/10338 numaralı Petrol Piyasası Dağıtıcı Lisansı sahibi BP ile Türk Ticaret Kanunu'nun 155 ve ilgili maddeleri çerçevesinde kolaylaştırılmış birleşme usulüyle birleşti. 1282 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen tescil işlemi ile birlikte BP, tüzel kişiliğini sona erdirerek tasfiyesiz infisah etti ve tüm hak ve yükümlülükleri külli halefiyet yoluyla Petrol Ofisi A.Ş.'ye devredildi.

Petrol Ofisi Grubu CEO'su Mehmet Abbasoğlu, ülke genelindeki 9 terminalin ikmal ve tedarik gücüyle beslenen 2 bin 700'e yakın istasyonuyla hem tüketicilere, hem de bayilere katma değer sağlarken Türkiye'nin enerji güvenliği stratejilerine de fayda oluşturacak projeleri artırarak sürdüreceklerini söyledi.

İSTASYON DÖNÜŞÜMLERİ SÜRÜYOR

BP'nin dağıtıcısı olduğu akaryakıt bayileri, 1 Mart 2025 itibariyle faaliyetlerine Petrol Ofisi dağıtıcı lisansı altında devam ediyor. Bu çerçevede “bp” markası ve “Petrol Ofisi” markası altında hizmet veren istasyonlardan akaryakıt alımı aynı şekilde sürdürülüyor. Hâlihazırda “bp” markası ile faaliyet gösteren perakende akaryakıt istasyonlarının marka dönüşüm süreci 1 Kasım 2026 tarihine kadar tamamlanmış olacak.