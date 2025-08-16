Bornova Belediyesi, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde Büyükpark’ta AFAD, meslek odaları ve İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle deprem bilincini artırmaya yönelik etkinlik düzenledi. Fotoğraf ve karikatür sergileri, deprem simülasyon tırı ve uzmanların katıldığı forumla afetlere hazırlık konusu ele alındı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, Bornova Kent Konseyi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, AFAD, İnşaat Mühendisleri Odası ve Jeofizik Mühendisleri Odası iş birliğiyle 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümünde Büyükpark’ta düzenlenen etkinlikte afet gerçeği farklı yönleriyle ele alındı. Fotoğraf ve karikatürlerle deprem bilinci tazelenirken, AFAD’ın deprem simülasyon tırı ve arama-kurtarma ekipmanlarının sergilendiği stantlar büyük ilgi gördü.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıldönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada, afetlere karşı hazırlığın yalnızca anma günlerinde değil, her gün gündemde tutulması gerektiğini vurguladı. “Deprem gerçeğiyle yaşadığımız bu topraklarda en büyük görevimiz, can güvenliğini önceleyen bir kentsel dönüşüm ve afetlere dirençli bir kent yaratmaktır. Bornova’da yalnızca binaları değil, toplumsal bilinci de güçlendirmeyi hedefliyoruz” diyen Başkan Eşki, BORAK (Bornova Arama Kurtarma) ekibinin kısa sürede akreditasyonunu alarak olası afetlerde profesyonel müdahale kapasitesine ulaşacağını söyledi.

“Rant değil, insan odaklı kentsel dönüşüm”

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Özlem Ersan Özant, 17 Ağustos’un ülke için acı bir milat olduğunu belirterek, “AFAD’ın 2011’de açıkladığı Ulusal Deprem Stratejisi önemliydi ancak 6 Şubat depremi bize çalışmaların yeterince kapsayıcı olmadığını gösterdi. Kentsel dönüşüm rant için değil, insan için yapılmalı. Yeni yapılar mühendislik hizmeti almalı, mevcut yapılar güçlendirilmeli” dedi.

AFAD İzmir İl Müdürü Nazif Ekinci, afetleri unutmamak gerektiğini vurgulayarak, “17 Ağustos’ta kriz merkezleri yoktu, arama kurtarma imkanları çok sınırlıydı. 2009’da AFAD’ın kurulması önemli bir adım oldu. Ama risk odaklı düşünmezsek her afete hazırlıksız yakalanırız” diye konuştu.

Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer ise, “Amacımız yaşananları unutturmamak ve yarınlara hazır olmak. BORAK ekibimizi kurduk, ben de bu ekibin bir üyesiyim” ifadelerini kullandı.

Uzmanlar soruları yanıtladı

“Hatırlamak yetmez, hazırlanmak gerek” sloganıyla düzenlenen forumda, vatandaşların soruları uzmanlar tarafından yanıtlandı. Bornova Belediyesi Afet İşleri Müdürü ve Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, “Sadece deprem değil, tüm afetlerde ortak çalışmalara ihtiyaç var. İzmir’deki bu dayanışma bana umut veriyor” dedi.

Jeofizik Mühendisleri Odası’ndan Prof. Dr. Zafer Akçığ, depremlerin oluşumu, fay hatları, İstanbul ve İzmir zemin özellikleri ile yapılaşma öncesi zemin etütlerinin önemini anlattı.

Bornova Kent Konseyi Başkanı Av. Doğan Baran Mengüç, DASK ve yıkılan binalardaki hukuki süreçler hakkında bilgi verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Yapı İnceleme ve İyileştirme Şube Müdürlüğü’nden Soner Bilge, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Gonca Murat, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ege Şehir Planlama’dan Ali Sançmış ve Ulaş Bağcı ile Bornova Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Habibe Pelin Mutlu Çelik de yapı dayanıklılığı testleri, mühendislik yöntemleri ve kent genelindeki yapı envanteri çalışmaları hakkında sorulan soruları yanıtladı.