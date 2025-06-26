Bornova Belediyesi, 32 yıl önce Sivas’ta yaşanan Madımak Katliamı’nda hayatını kaybeden 35 aydını unutmadı; Pir Sultan Abdal Kültür Derneği ile düzenlenen anma etkinliğinde adalet ve dayanışma vurgusu yapıldı.İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yaşanan Madımak Katliamı’nın 32. yıl dönümünde, katliamda hayatını kaybeden 35 sanatçı ve aydını duygu dolu bir etkinlikle andı. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği iş birliğiyle Ayfer Feray Açık Hava Tiyatrosu’nda düzenlenen anma programına Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, önceki dönem CHP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, Elahattin Demirbaş’ın yazdığı 2 Temmuz Ozanlar Diyarı Oratoryosu ile başladı. Katliamda yaşamını yitiren aydınların hayat hikayelerinin tiyatral bir şekilde aktarıldığı oratoryo, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Ardından Hüseyin Koçak şefliğindeki koro, Alevi deyiş ve türküleriyle sahne aldı.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuşmasında Türkiye’nin tarih boyunca iki farklı çizginin mücadelesine sahne olduğunu belirtti. “Bir yanda Şeyh Bedreddin’in, Pir Sultan Abdal’ın, Takiyüddin Efendi’nin Türkiye’si; diğer yanda onları susturanların, rasathaneleri topa tutanların Türkiye’si var. Bugün de bu mücadele sürüyor. Denizlerin, Yusufların, Mahir’lerin Türkiye’sine karşı darbecilerin Türkiye’si var. Bu yüzden direnmekten başka çaremiz, kazanmaktan başka yolumuz yok” dedi.

ANI VE ADALET PARKI MÜJDESİ

Eşki, Madımak Katliamı’nın yalnızca acıyla değil, adalet umuduyla da anılması gerektiğini vurguladı. Bornova’da Anı ve Adalet Parkı kurulması için belediye meclisine önerge sunduklarını açıklayan Eşki, “Maalesef önerge oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla geçti. Yine de kararlıyız. Bu parkı Bornova Anadolu Lisesi’nin karşısına inşa edeceğiz. Amacımız, adaletin sadece özlenen bir kavram değil, yaşamın gerçeği olmasıdır. Katliamın faillerinin avukatları milletvekili oldu, ‘zaman aşımı hayırlı olsun’ dediler. Bu zihniyete bu ülkeyi bırakmayacağız. Adaletle sonuçlanacak bir mücadeleyle güzel günleri birlikte kuracağımıza inanıyorum” diye konuştu.

SINDIR: “ONLAR YÜREKLERİMİZDE YAŞIYOR”

Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır, katliamın acısının 32 yıl sonra bile taze olduğunu ifade ederek, “İnsanın ölümü, hatırası unutulduğunda gerçekleşir. Kaybettiklerimizi asla unutmayacağız. Onlar, anılarımızda, yüreklerimizde ve adil bir geleceğe olan özlemimizde yaşamaya devam edecek” dedi.

Pir Sultan Abdal Kültür ve Dayanışma Derneği Bornova Şube Başkanı Barış Çelik, katliamı gerçekleştirenlerin amaçlarına ulaşamadığını vurguladı. “2 Temmuz 1993, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındı. Barışı savunanlar, özgürlüğü haykıranlar yakıldı. Pir Sultan’ın, Nesimi’nin yolundan gidenler susturulmak istendi ama başaramadılar. Çünkü biz hâlâ buradayız. Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.